Dezső ötvenéves. Szerinte a hangulatos húsvéti locsolkodások szerepét átvették a wellnesshétvégék: „Vidéken a rokonok, a szomszédok még átjárnak egymáshoz locsolkodni, a nagyobb városokban viszont ez már nem divat. Gyakran már a családok sem ünneplik a húsvétot. Szörnyű dolog ez, mert így elvész a szép hagyomány varázsa, a kereszténységhez kapcsolódó oldalával együtt. Nagyon hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy vagy magukra zárják az ajtót, vagy elmennek helyette wellnessezni vagy kirándulni. Sajnos egyre gyakoribb a családi összetartás hiánya, a széthúzás. A húsvét elveszítette az igazi jelentőségét: ezekben a napokban valójában Jézus Krisztus halálára emlékszünk és a feltámadását ünnepeljük, azét az emberét, aki megváltotta az emberiséget bűneiből. Ez lenne az igazi ünnep, a megváltás kérdése, nem a sonkák és a tojások – mindennel foglalkozunk, csak a lényeggel nem.”

Volt, aki inkább táncolt

A harmincas éveiben járó Honvédné Edinának fontos a húsvét és a locsolkodás. Így neveli a családban a gyermekeket is: tojást festenek, és a rokonok is eljönnek hozzájuk locsolkodni. Edina nagyon szeretné, hogy megmaradjanak a régi szép szokások, a húsvét, a karácsony, a mikulás. Szerinte lényeges, hogy a gyermekek a tradíciókat ismerve és követve nőjenek fel. Edina sok locsolóra számít, mert nagy a család. A lánya sok-sok tojással megy majd az iskolába, mert az osztálytársai közül sokan meglocsolják a tavaszi szünet után. Edina családjában a humoros húsvéti epizódokból sincs hiány: „Az egyik negyvenes éveiben járó rokon tavalyelőtt azt mondta: nem tud húsvéti locsolóverset, ezért inkább táncolni fog. Úgyhogy a nappaliban bolondozott egyet húsvétkor. Mondtuk is neki, hogy vajon legközelebb hogyan fogja ezt a produkciót überelni? A következő húsvétkor viszont fájt a dereka, így inkább verset mondott.” „A mai fiatalokat locsolkodás helyett inkább az internet érdekli” – ez az 53 éves László véleménye, aki már csak a családtagjaihoz jár locsolkodni. „Mi, középkorúak még valamennyire fenntartjuk a húsvéti locsolás hagyományát, a fiatalok viszont egyre kevésbé. Úgy vesszük észre, hogy ezeket a régi dolgokat inkább a középkorúak és az idősebb emberek szeretik, a fiatalokat már nem érdekli.”

„Az internet érdekli őket”

László úgy érzi: kihalóban van az a szokás, hogy a családtagok elmennek egymáshoz locsolkodni és verseket mondani. Szerinte ez a generáció már nem tartja fontosnak a régi húsvéti tradíciókat, mert az internet és a modern dolgok elterelik a figyelmüket, ezért másként látják ezt a világot, mint a régi nemzedék. A 20 éves Lengyel Viktóriához járnak locsolók, és a régi hagyományokhoz hűen verseket is mondanak húsvétkor. Azt vette észre azonban, hogy a fiatalok már nem akarnak olyan lelkesen locsolkodni, mint régen. Inkább az 50-60 éves korosztály ragaszkodik a mai napig a kölnis-verses hangulathoz.

Kérdés, mi lesz a hagyománnyal

Viktória általában édességet ad a locsolóknak, a kisgyerekeknek meg egy kis pénzt. Szerinte a húsvéti locsolkodás már nem annyira fontos az emberek számára, a fiatalokat ez már nem igazán érdekli. A mai tizenévesek kevésbé örülnek annak, hogy meglocsolják őket, néhányan egyenesen kiakadnak azon, hogy húsvét után mosni kell a hajukat. Kérdés, így mi lesz a szép hagyománnyal.