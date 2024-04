Hétfőn vizsgázott csak igazán a harsányi felüljáró lezárása. Több autós tanácstalan volt, pedig egyértelműen ki van táblázva a felüljáró kereszteződése. Nagy Margit az egyik szomszédos településről jár be dolgozni, a felüljárón sosem közlekedik, azonban az alatta futó 3-as számú főutat rendszeresen használja, amelynek egy részén most korlátozás van érvényben.

„Körülbelül 15 perccel volt több a menetidő, hiszen betereltek minket a közeli körforgalomba, ahonnan a továbbjutás nehézkes és lassú” – mondta. Arra is rámutatott szerinte logikusan van megszervezve a forgalomelterelés, azonban annak, aki először vagy ritkán jár a szakaszon okozhat bonyodalmat.

Hétvégén „káosz” volt

Kovács Józseffel egy közeli benzinkúton találkozott portálunk, aki elmondta, hogy hétvégén még rosszabb a forgalom, mint hétfőn délelőtt. „Szombaton nagyon sokat vártunk arra, hogy a közeli nagyáruházba eljussunk akkor sor torlódott fel, próbáltunk menekülőutat keresni, de benne ragadtunk” – hangsúlyozta.

Azt is elmondta, hogy szerinte a következő hetekben nagyobb türelem és körültekintés szükséges majd, illetve azt is fontos lenne szerinte, hogy mindenki célirányosan közlekedjen. „Mivel több áruház is található erre, így sokan nem tudják, hogy merre menjenek ezért érdemes megtervezni, hogyan tud eljutni a kiszemelt helyre” – tette hozzá.

Nőtt a menetidő

Az interneten is híre ment a lezárásnak, a kommentelők özönleni kezdtek, akik különböző tapasztalataikat írták meg a hétfő reggeli csúccsal kapcsolatban. Volt, aki azt írta: „Miskolc-dél elesett”, de olyan is akadt, aki szerint 5 perccel volt több a menetideje, mint alapból szokott lenni. Olyan is akadt, aki azt javasolta, hogy mindenki induljon el fél órával korábban, aki a harsányi felüljáró fele megy.

Mint ismeretes, korábban megírtunk, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában április 5-e, péntektől elkezdődtek meg a korábban baleset miatt súlyosan megrongálódott 3-as főút feletti Harsányi felüljáró átépítési munkálatai Miskolc déli határában. A hétvégén emiatt új forgalmi rend lépett életbe a térségben. A felüljáró átépítése csak az érintett utak kapacitáscsökkenésével valósítható meg, ezért a csomópont környezetében torlódásokra és a menetidő jelentős növekedésére kell számítania a közlekedőknek. A várhatóan szeptemberig tartó munkálatok idejére a társaság a közlekedők megértését és türelmét kéri, az átépítést az ő érdekükben végzik el.

Így lehet közlekedni

A kivitelezés ideje alatt a forgalomtereléseket több ütemben alakítják ki a szakemberek, melyről a Magyar Közút folyamatosan tájékoztatja majd a közlekedőket, illetve az új forgalmi rendre kihelyezett jelzőtáblák is figyelmeztetnek majd. Az első ütemben, az április 5-i hétvégétől Mályi felől Miskolc irányába a bevásárlóközpont előtti körforgalom felé vezető úton, illetve a körforgalmon keresztül lehet tovább haladni. Miskolc belvárosából a Harsány irányú útvonal nem változik, viszont Mályi és a bevásárlóközpont felől Harsány irányába a körforgalmon keresztül a 3-as főút felé kell tovább haladni, majd a főút csatlakozásában, jelzőlámpás irányítás mellett balra kanyarodva, a már megszokott útvonalon érhető el Harsány.

Harsány felől Miskolc irányába szintén nem használható a felüljáró, ezért a felüljáró előtt balra kanyarodva kell tovább haladni a 3-as főút felé és az ott átalakított csomópontban jobbra Mályi felé, balra kanyarodva pedig Miskolc belvárosa és a bevásárlóközpont felé lehet eljutni. A 3-as főúton a belváros irányából a bevásárlóközpont, a déli ipari park és az M30-as autópálya kétféleképpen közelíthető meg. Egyik a Bogáncs utcai balra kanyarodó sáv a jelenlegi formájában, másik pedig egy új balra kanyarodási lehetőség a Déli utcai jelzőlámpás csomópontban.