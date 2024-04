Kutatási eredményeiket, ötleteiket mutatták be a hallgatók az I. Kabdebó Lóránt Multidiszciplináris Hallgatói Konferencián, melyet Szabó Lőrinc születésnapja alkalmából rendeztek meg a Miskolci Egyetemen - olvasható az egyetem honlapján. Arról is írnak: a rendezvénnyel a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar alapításában felbecsülhetetlen érdemeket szerzett Dr. Kabdebó Lóránt József Attila-díjas irodalomtudós emlékét is őrizni szeretné az egyetem, az irodalomtörténész sokoldalú munkásságában kiemelkedő fontossággal bírt Szabó Lőrinc életművének aprólékos feldolgozása.