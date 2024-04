Hivatalosan is elkezdődött az a beruházás pénteken, amely során jelentős felújítás zajlik a cigándi Tündérkert Óvodában. A projektnyitó eseményen Szűcs Erika, az óvoda és bölcsőde főigazgatója kiemelte: a rendelkezésre álló, mintegy 257 millió forintos forrásból sokféle fejlesztést tudnak végrehajtani. Megújul például a négy régi csoportszobájuk burkolata, az intézmény elektromos hálózata, a mosdók, hűtó-fűtő klímaberendezéseket szerelnek fel, amelyek a szintén bővülő napelem rendszernek köszönhetően takarékosabbá teszik az épületrendszer működtetését. Mindezek mellett minden bejárat előtetőt kap, mint ahogyan egy tetővel összekötik a régi és az új épületet is. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő kifejtette:

egy település életében az egyik legfontosabb intézmény az óvoda, hiszen ott teszik meg az intézményesített nevelési folyamatban az első lépéseket a gyerekek. Hozzátette: Európában a társadalom a feje tetejére állt, groteszknek nevezte azt, hogy erősíteni kell azokat az értékeket, amelyeket elődeink mindig is képviseltek. Mi, magyarok a gyökereinkhez ragaszkodunk

– húzta alá a képviselő.

Dr. Hörcsik Richárd példásnak nevezte azt, hogy Cigándon az alapoknál kezdik a jövő építését, ezért is fordítottak és fordítanak most is komoly figyelmet az oktatási intézmények fejlesztésére, bővítésére. A honatya méltatta Oláh Krisztián polgármester és a helyi képviselő-testület munkáját, elismerően szólva a pályázatok sikerességéért tett erőfeszítéseikről.

Egyre több a gyerek

Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere beszédében a képviselő által elmondottakat adatokkal is alátámasztotta. Mint közölte, 2010 óta másfél milliárd forintot fordítottak összesen a helyi oktatás fejlesztésére, ebben benne van a bölcsőde kialakítása, bővítése, az óvoda többszöri fejlesztése, valamint az általános iskola teljes felújítása, sportudvar létrehozása és az energetikai beruházások – sorolta. Szükség is van ezekre, mert 2010 óra összesen 624 gyerek született Cigándon – emelte ki a polgármester. Hozzáfűzte: a bodrogközi városnak világos jövőképe van, amelyhez illeszkedve indítják el fejlesztési programjaikat. Ehhez sok segítséget nyújt a kormányzat otthon– és családtámogatási rendszere, annak köszönhetően ugyanis hosszú idő után új házak épültek Cigándon, a régieket pedig felújították. A régebben divatos házastársi kapcsolat helyett pedig egyre többen választják a házasságot – jelentette ki Oláh Krisztián. Kifejtette azt is: oktatási intézményeikbe a környék településeikről is járatnak gyerekeket, amit a helyi óvónők és pedagógusok jó szakmai munkájának elismeréseként értékelt.