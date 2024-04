A programból:

2024. április 4-7. 17:30 - Uránia Art Moziterem

Áldozat

szlovák-cseh-német film, 91 perc, 2022 (16 éven aluliak számára nem ajánlott) Szereplők: Vita Smachelyuk, Gleb Kuchuk

Amikor az ukrán bevándorló Irina (Vita Smachelyuk) fiát (Gleb Kuchuk) megtámadják, az egész város szolidaritást vállal a családdal, és elítéli a roma szomszédokat, akik állítólag elkövették a bűncselekményt. Hamarosan azonban egy másfajta igazság kezd kirajzolódni, Irinának pedig döntést kell hoznia, hogy meddig hajlandó elmenni a fiáért. Az Áldozat egy izgalmas dráma egy rasszista társadalmi közegben igazságot kereső nőről.

2024. április 4-10. 19:45 - Uránia Art Moziterem:

Hogyan szexeljünk

görög-angol film, 98 perc, 2023 (18 éven aluliak számára nem ajánlott)

Kisérőfilm: 27 Molly Manning Walker rögtön első filmjével a 76. Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójának fődíját nyerte el, teljesen megérdemelten: a How to Have Sex az első perctől fogva olyan hatalmas energiával dübörög, akár egy felpörgött tinédzser. Az alkotás autentikusan mutatja be a fiatalok fesztelen, már-már szabályok nélküli életét, míg a csillogó felszín alatt a Z generáció érzelmi és szexuális kiszolgáltatottságának legmélyére ás. A három legjobb barátnő, Tara, Skye és Em a gimi utáni nyáron egy görög tengerparti városban, a fiatalokkal teli Maliában veti bele magát az éjszakai életbe. A trió életük legjobb és legintenzívebb nyarában reménykedik, de nem mérik fel a döntéseik súlyát.

2024. április 4-9. 17:00 - Béke Art Moziterem:

A kiméra

olasz-francia-svájci film, 130 perc, 2023 (16 éven aluliak számára nem ajánlott) Szereplők: Isabella Rossellini, Josh O'Connor, Alba Rohrwacher, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato

Egy fiatal brit régész kapcsolatba kerül egy etruszk sírok kirablásával foglalkozó nemzetközi hálózattal. Mindenkinek megvan a maga kimérája; valami, amit megpróbál elérni, de soha nem sikerül megtalálnia. A sírrablók számára az ősi temetkezési helyek kincsei a könnyű meggazdagodás álmát ígérik. Arthur számára azonban a kiméra a nőt jelenti, akit elveszített. Hogy megtalálja, Arthur megküzd a láthatatlannal: mindenütt kutat, és a föld mélyére is leszáll a túlvilági élet kapuját keresve, amelyről a mítoszok mesélnek. Az élők és holtak, az erdők és városok, az ünnepek és magány közötti kalandos utazás során végérvényesen összefonódik a kimérát kereső halandók sorsa.

2024. április 4-7. 19:30 - Béke Art Moziterem:

Nemkívánatos személyek

francia film, 105 perc, 2023 (16 éven aluliak számára nem ajánlott) Szereplők: Anta Diaw, Alexis Manenti, Steve Tientcheu, Aurélia Petit

Párizs külvárosában egy épületbontás során rosszul lesz és meghal a helyi polgármester. Utódjának egy fiatal, ambíciózus orvost neveznek ki, akit politikai alapon választanak meg. A rossz hírű környék munkásokból és bevándorlókból álló lakosai gyanakodva tekintenek az új polgármesterre, és több együttérzést és segítséget várnak tőle. A politikát átszövő korrupció azonban a lakhatásra és ingatlangazdálkodásra is kiterjed, ami egy helyi aktivistát arra ösztönöz, hogy az elesettek élére állva mind harsányabban szálljon szembe a politikai akarattal. A fokozódó elégedetlenség azonban egyre több törvénytelenséget eredményez, és egyre nagyobb biztonsági kockázattal jár.