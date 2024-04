Az operafesztivál előfutáraként jótékonysági rendezvénysorozat indult, írta 2004. április 14-én megjelent cikkében az Észak-Magyarország. A húsz évvel ezelőtti interjúban nem mást, mint Gregor Józsefet szólaltatta meg Hajdu Mariann újságíró. Az operaénekes abban az évben április 25-én érkezett Miskolcra, a Miskolci Zsinagóga felújításáért szólt a zene: a zsidó templomban Tokody Ilona és Gregor József koncertjét várták akkor az operarajongók. Gregor József - aki egyébként 2006-ban, azaz két év múlva hunyt el - immár harmadszor tervezett fellépni az operafesztivál rendezvényén. Elmondta, nagyon jó kezdeményezésnek tartja a fesztivált, amelyet egyébként 2001-ben rendeztek meg először, és sajnos már nincs: a 2019-es rendezvény után megszűnt.

Gregor József és szintén ismert lánya, Gregor Bernadett. Ezzel a képpel emlékezett az elhunyt operaénekesre két éve a Story magazin



"Sajnos lekörözték vele az összes operát játszó magyar várost, köztük az enyémet, Szegedet is. Szeged is rendezett egyszer egy fesztivált, de annyiban maradt a dolog. így most irigy vagyok - az ő nevükben is. Évről évre gazdagabb a program, professzionálisabb a rendezés, több a külföldi vendég".

A fesztivál jövőbeli esélyeiről megjegyezte, szerinte még nagyobbá válhat, hiszen "a város is egyre inkább megközelíthető lesz, hiszen az autópálya már majdnem Miskolcig ér". Gregor József azt is elmondta, a miskolciak érezhetően imádják a fesztiválukat. Említette, hogy egy villamosvezetővel beszélgetett az egy évvel korábbi nyáron, ő is úgy beszélt a fesztiválról, mintha a sajátja lenne. De hasonlót tapasztalt a cukrászdában, az étteremben is. A szakmában is megvan a híre. Emellett tud egy olyan társaságról - szegedi operabarátokról van szó - akik "már megvették a jegyet a nyári koncertekre: külön buszok indulnak majd a városból".

Arra a kérdésre, hogy van-e, ami igazán közel áll hozzá Miskolcon, azt válaszolta a híres operaénekes: az ortodox templom. A környéke katasztrofálisan néz ki, de az épület belülről... "Egy biztos, ha most Miskolcra megyek, a templomra szakítok időt" - jegyezte meg.