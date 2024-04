Fülöp József Istvánné, a Munkáspárt B.-A.-Z. vármegyei pártszervezeteinek elnöke hosszas bejegyzésben ír Veres Pál múlt heti visszalépéséről. Ismeretes, hogy a jelenleg regnáló polgármester nem indul újra a polgármesteri székért Miskolcon. A munkáspárt helyi vezetője azt írta:

emlékszem már akkor mondtad nem vagy könnyű helyzetben, mert a mögötted illetve melletted álló önkormányzati képviselőkkel meg kell értetned, hogy a Miskolc város érdeke előbbre való a párt érdekeiknél.

Arról is írt, hogy a visszalépés várható volt. "Sajnos több szövetségesed hátba szúrt, mert esetleg kevésnek tartotta a zsebébe juttatott pénzt, amit a Miskolc város adófizetők pénzéből kaptak illetve kapnak" - véli Fülöp József Istvánné. Azt is hangsúlyozta bejegyzésében, hogy mindig visszataszító volt az egymásra és a visszafelé mutogatás, mert az sohasem visz előre. Végezetül odaszúrt egyet a városi médiacégnek is. Azt írta: hogy a Miskolci Napló "nem nevezhető demokratikusnak".