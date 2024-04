Minden gyereknek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie. A felvételt a szülő vagy gondviselő kérelmezheti. Az óvoda köteles felvenni azt a gyereket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az egyes óvodák körzethatárairól az óvodákban vagy Miskolc város honlapján lehet tájékozódni.

A MIÓVI Bársony János Tagóvodájában a gyermekek nevelését nyolc vegyes életkorú csoportban szervezik. Két csoportjuk Waldorf pedagógiai módszer adaptálásával, másik két csoport mozgás orientált program alapján működik, egy csoportban komplex művészeti nevelés folyik, valamint a többi csoportban is nagyobb hangsúlyt fektetnek egy-egy tevékenységformára, van ahol az ének-tánc, angol nyelv, vagy a környezettudatos nevelés kerül inkább előtérbe.

– Az, hogy ennyire színes és sokszínű az intézmény, az előző vezetésnek köszönhető, mert mindig nyitottak voltak arra, hogy képezzék magukat, és a lehetőségekhez képest többet nyújtsanak. Ezt a szemléletet visszük tovább – tájékoztat Boronkainé Báji Anita tagintézmény-igazgató.

Szabad óvodaválasztás

A nyílt napokon minden csoportjuk megmutatta magát, itt már jelentkeztek is a szülők, ezeket a kéréseket igyekeznek figyelembe venni. A körzetükbe tartozó gyermekeket mindenképpen felveszik, de mivel szabad óvodaválasztás van, a férőhelyek függvényében nem körzetes gyermekek is érkeznek hozzájuk. Mivel a MIÓVI harminc tagóvodával rendelkezik, akinek nem körzetesként esetleg nem jut hely, tudnak ajánlani számára másik óvodát.

A beiratkozás három napja alatt kényelmes játszórész várja a várakozó gyerekeket, amíg a szülők a beiratkozással kapcsolatos adminisztrációt végzik. A nagyobb rohamra a délutáni órákban számítanak, és általában a beiratkozás első napján érkeznek a legtöbben – mondja el az intézményvezető arra a kérdésre, hogy mi történik, ha több jelentkező van egy csoportba, mint amennyi férőhelyet biztosítani tudnak.

„Diósgyőrben élünk, sok óvodát megnéztünk, a körzetes óvodát is, ezt találtuk a legmegfelelőbbnek. Inkább utazunk egy kicsit többet, hogy ide járhasson a kislányunk. Kifejezetten a waldorfos csoport és a művészeti csoport keltette fel az érdeklődésünket” – mondta el portálunknak Varga Bence, a frissen óvodába iratkozott Luca édesapja a választásuk szempontjait.