„Bizakodnak az orvosok, hogy a felnőttek megszívlelik sokszor ismételt tanácsaikat: húsvétkor sem kínálják alkoholos itallal a gyermekeket — mondta Wilhelm doktor, a mentőszolgálat szombati ügyeletes orvosa — egyetlen cseppnyi fröccsöt vagy sört, de még egy szem konyakos meggyet sem adnak a fiataloknak, s ne is hagyják előttük, ezeket nehogy megkóstolják”, írta az Észak-Magyarország a 40 évvel ezelőtti húsvéti lapszámában 1984. április 22-én. (A húsvét abban az évben három héttel később volt, mint az idén.) „Egy korty a családban, másik korty a vendégségben, sok kicsi sokra megy, árt a fiatalok egészségének. A figyelmeztetés már egy éve is megértésre talált: a tavalyi húsvéti ünnepekkor egyetlen ittas gyermekhez sem riasztották a mentőket”, olvasható a cikkben, amiben az újságíró megszólaltatott egy toxikológián dolgozó szakorvost is, aki elmondta, hetek óta nem vittek be alkohollal mérgezett gyermeket hozzájuk, és bíznak benne, hogy a húsvéti ünnepek idején sem kell orvosi ellátásban részesíteniük ittas gyermeket. Szeretnék hinni: nem azért kevesebb a detoxkáló dolga, mert ritkábban hívják a mentőket ittas gyermekekhez, hanem mert a szülők — még az italt kedvelők is — óvják gyermekeiket a legcsekélyebb mértékű alkohol fogyasztásától is.

Hisszük, hogy ez negyven év elmúltával is így van, így lesz.