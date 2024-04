A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szakmai fórumot tartott csütörtökön Emődön az uniós Közös-Agrápolitikáról (KAP), különös tekintettel az induló vidékfejlesztési pályázatokra.

Nehéz helyzetben

Az esemény sajtótájékoztatóján Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője többek között elmondta: nagyon aktuális, hogy az agráriumról beszéljünk közvetlenül, hogy a nehéz időkben is le tudjanak ülni egymással az agrárium képviselői, vezetői és a gazdálkodók, hiszen mindenki tudja, hogy külső körülmények, belső, hazai gazdasági viszonyok elég nehézzé tették az ágazat helyzetét. Örülök neki, hogy az agrárvezetők nem bújnak el a gazdák elől, hanem közösen keresnek megoldást a problémákra. A gazdaság helyzetét illetően elmondható, hogy az elmúlt évben sikerült az inflációt letörni, e tekintetben ebben az évben egyetlen célja lehet a magyar kormányzatnak, hogy alacsonyan tudja tartani 6 vagy 5 százalék alatt, most 3,7 százalék – fejtette ki a miniszterhelyettes. Mint fogalmazott, a 2024-es év arról kell szóljon, hogy újra növekedésnek induljon a gazdaság, a mértéke pedig 2 – reméli – 3 százalékhoz közeli mértékű legyen. Hangsúlyozta, ezért a kormány minden ösztönző lépést megtesz, hiszen azzal, hogy már szeptembertől növekszik a reálbér és ezt 2024-ben sikerül megtartani, vélhetően a fogyasztás is növekedni fog, ennek növekedését pedig a gazdaság növekedése kell, hogy kövesse.

– Fontos, hogy a nyugdíjaknak a reálértékét is megőrizzük. Idén sem szabad, hogy a foglalkoztatás csökkenjen, sőt a gazdaság növekedésével tovább tudjuk növeli a foglalkoztatottságot. A költségvetést illetően az idén is az a legfontosabb célunk, hogy egyensúlyát fenntartsuk, hogy a közszolgáltatásokat finanszírozni tudja a költségvetés, és hogy a költségvetés nehézségei semmilyen úton-módon ne legyenek érezhetők a gazdaságban és az egyszerű emberek életében sem

– összegezte.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke többek között a gazdákkal történő párbeszéd fontosságáról beszélt a „Fordulat előtt áll Európa agrárgazdasága: kihívások, döntések és válaszok" című előadásában. Kijelentette:

jelen pillanatban nagyon nehéz a helyzet a covid és a háború következtében, a durva piaci zavarsorozat, ami kapcsán az árak beszakadtak, az input árak az egekbe mentek, és lefeleződtek a terményárak, ez rendkívül nehéz helyzetet okozott. Ma ott tartunk, hogy az agrártámogatásokkal nagyon nehezen vannak a gazdák nullszaldón

– hangsúlyozta az elnök.

Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára a gazdaságátadás szabályozását illetően kifejtette, hogy

ebben a nehéz piaci helyzetben, amelyet az ukrán import árnyékában meg kell, hogy éljünk, jön egy olyan támogatási lehetőség, aminek a neve a gazdaságátadási támogatás. A magyar gazdatársadalom átlagéletkora 58 év, tehát egy elöregedő gazdatársadalomhoz kell megoldásokat találni. Az új jogszabály szerint egy szerződéssel a teljes gazdaságot át lehet adni, a másik rész, hogy a tervek szerint már a nyáron megjelenhet egy pályázat ebben a témában ahol mind az átadó, mind az átvevő egyösszegű, vissza nem térítendő átalánytámogatást kaphat

– mondta el a főtitkár.