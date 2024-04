A két városban összesen 17 sportágat felvonultató multisport eseményre várhatóan 40 ország, 400 egyeteméről több mint 5000 résztvevő érkezik.

Az Európai Egyetemi Játékok a világ egyik legnagyobb multisport rendezvénye, amelyen az európai egyetemek sportolói mérik össze tudásukat. A rendezvényt kétévente rendezi meg valamely egyetemi város. Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) 2018-as, a madridi közgyűlésén meghozott döntésének értelmében Debrecen és Miskolc ad otthont a hatodik Egyetemi Játékoknak, amely hazánk legnagyobb létszámú sporteseménye lesz az 1965-ös nyári Univerziádé óta.

Nagy öröm számunkra, hogy idén Miskolcon és Debrecenben láthatjuk vendégül a kontinens egyetemeinek legjobb sportolóit! A sportirányításban az egyik legfontosabb célunk, hogy növeljük a sport megtartó erejét a felsőoktatásban is. Hogy segítsük az egyetemistákat abban, hogy tanulmányaik mellett is legyen lehetőségük sportolni és legyenek tagjai a sportcsaládnak, akár élsportolóként, akár közösségi sportot űzőként. Ebben segítenek az olyan rendezvények, mint az Európai Egyetemi Játékok, amelyek motiváló erővel bírnak a fiatalok számára, hiszen itt egy nemzetközi mezőnyben mutathatják meg tudásukat, miközben egy igazi közösségi élménnyel is gazdagodnak.

- mondta el a rendezvény kapcsán dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Ez már a hatodik alkalom

Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, akkor 32 ország, összesen 154 egyeteméről több, mint 2500 sportoló gyűlt össze. A második Egyetemi Játékoknak Rotterdam (Hollandia) adott otthont, akkor már 34 ország, 174 egyetem képviseltette magát több, mint 2800 résztvevővel. A zágrábi, harmadik játékok hatalmas ugrást jelentett. Ekkor már 40 ország, 388 egyeteme volt jelent több, mint 5800 sportolóval. Negyedik alkalommal, 2018 nyarán Portugáliában, Coimbrában gyűlt össze az egyetemi sport krémje. A 4000 sportolót 291 egyetem és 38 ország adta. 2022-ben Lengyelország, Lodz látta vendégül 38 ország, 417 egyetemének mintegy 4500 sportolóját. Most Debrecenre és Miskolcra vár a feladat, hogy a hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Játékok a legemlékezetesebb legyen mind közül.

Az esemény kapcsán dr. Hankó Balázs innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttoktatásért felelős államtitkár elmondta:

Az egyetemek kezdeményezésére azért újítottuk meg a felsőoktatást, hogy a mi egyetemistáink legyenek a legsikeresebbek. A megújult, versenyképes, rugalmas és autonóm magyar egyetemek sikerét jelzi, hogy míg 5 éve 7, napjainkban már 12 egyetemünk van a világ legjobb öt százalékában. A jövőképes tudás mellett azonban kiemelt figyelmet fordítunk az egyetemi sportra is. Évente 2,5 milliárd forint külön forrást biztosítunk erre a célra, és egyetemeinket arra ösztönözzük, hogy egyaránt legyenek központjai a tömegsportnak, biztosítsanak hátteret a versenysportnak, sőt egyéni tanrenddel támogassák versenysportolóinkat is. A diákjaink kezdeményezésére vezettük be minden szakon a heti rendszeres testmozgást. Kiemelten támogatjuk az Európai Egyetemi Játékok megrendezését, melyhez a Debreceni Egyetem kiváló infrastruktúrája adott volt, a Miskolci Egyetemnek pedig 20 milliárd forint forrást biztosítottunk sport és kollégium fejlesztésre, és további 2,2 milliárd forinttal támogattuk a rendezést. Célunk az, hogy az eddigi legnagyobb nemzetközi sportrendezvény közel 450 egyetem, 6000 polgára vigye hírét a Debreceni és a Miskolci egyetemünkön át a versenyképes, rugalmas és autonóm magyar felsőoktatásnak, ellenlábasainkkal szemben erősítse reputációnkat, ezzel is segítve azt, hogy 2030-ra legyen egy magyar egyetemünk a világ legjobb 100, három intézményünk pedig Európa legjobb 100 egyeteme között. Hajrá magyar egyetemek, hajrá magyar egyetemisták!

A szlogen: More than Games!

A sportversenyeken felül az Egyetemi Játékok nagy hangsúlyt helyez az egyetemi sport oktatási és szociális területeire is, így a rendezvény kiegészül ezeket támogató programokkal, workshopokkal, egyetemek közötti kapcsolatot támogató aktivitásokkal. A Játékok hagyatéka Európa szerte erősíti az egyetemi intézményrendszert, és helyi szinten hozzájárul a városok, és egyetemeik fejlődéséhez is. A szervezők számára kiemelten fontos, hogy támogassák a kettős életpálya modellt, ezért az eseményen és az azt megelőző szervezési felkészülési szakaszban is azt helyezik fókuszba, hogy a sport és a felsőoktatási képzés milyen pozitív hatással lehetnek egymásra és az egyének jövőjére nézve. Az esemény szlogenje, a More than Games! is ennek a gondolatmenetnek köszönhető.

A rendezvénnyel kapcsolatban Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a MEFS elnöke kiemelte:

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) számára kiemelten fontos, hogy folyamatosan aktív tagja legyen mind az európai, mind a nemzetközi egyetemi sportközösségnek. Éppen ezért a magyar egyetemi csapatok rendszeres résztvevői a nemzetközi sporteseményeknek. Az EUSA által rendezett kontinensbajnokságokon 2012 óta, a MEFS és az egyetemek szorosabb együttműködésének részeként egyre több sportágban és egyre növekvő számú hallgatót nevez be. 2012-ben az EEJ-n még 2 fő képviselte Magyarországot, míg az idei, hazai rendezésű eseményen minden idők legnagyobb delegációjával, közel 500 fővel képviseljük házigazdaként a magyar egyetemi sportot. Azt gondolom, mint minden multisport-esemény nemcsak a sportról szól, hanem a közösségépítésről is. A hallgatók láthatóan keresik azokat a lehetőségeket, ahol a sport mellett ki is tudnak kapcsolódni, tudnak lazítani, mindezt a saját közegükben. Az Európai Egyetemi Játékokon pont ezért szervezünk számos kiegészítő programot (edukációs és szórakozási lehetőséget), hogy kapcsolatot tudjanak építeni, bízva abban, hogy ezek a kapcsolatok, amik a sport által teremtődnek, megmaradnak, és majd a későbbi életükre is kihatnak. A rendezvény szlogenje pont ezért lett a „More than Games!”, mert ezzel szerettük volna kifejezni, hogy ez nemcsak a sportról, hanem a sporton átívelő kapcsolatokról, kapcsolatépítésről is szól, amit majd a nagybetűs életben fognak tudni hasznosítani reményeink szerint az EEJ-n résztvevő sportoló hallgatók. A két egyetemmel és várossal tehát azon dolgozunk folyamatosan, hogy örökre szóló élményekkel gazdagodhassanak a résztvevők, és biztos vagyok benne, hogy ezt a célt közösen el is fogjuk érni.

A Miskolci Egyetemen is megkezdődött a visszaszámlálás

Az Európai Egyetemi Játékok kapcsán Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora elmondta:

A Miskolci Egyetemen is megkezdődött a visszaszámlálás. Izgatottan várjuk az Európai Egyetemi Játékok kezdetét, készülünk arra, hogy egyetemünkön fogadjuk az Európa minden szegletéből érkező sportolókat, szakembereket és nézőket. Fontos számunkra ez az esemény, hiszen a sportteljesítmények ünneplése mellett arra is lehetőséget ad, hogy megmutassuk, miért nevezik a Miskolci Egyetemet a tudás és közösség campusának! A megnyitó közeledtével már javában zajlanak az előkészületek intézményünkben, mindent adott ahhoz, hogy emlékezetes és sikeres játékokat bonyolíthassunk le. Hisszük, hogy az Európai Egyetemi Játékok nemcsak a sport, hanem a kultúra és a barátság ünnepe is. Mi azon vagyunk, hogy 100 nap múlva a legjobbat mutassuk meg abból, amit Miskolc és a Miskolci Egyetem nyújtani tud. Várunk mindenkit, szurkoljunk együtt a sportolóinknak!

Sok munka és nagy felelősség

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja kiemelte:

„A játékok debreceni jelenléte történelmi esemény, a rendezők sorában örökre ott lesz Debrecen, a Debreceni Egyetem és a megvalósítók névsora is. Létszámában Magyarországon a valaha volt legnagyobb ilyen eseményre kerül sor, megelőzve a nagy világbajnokságokat is! A szervezési feladatok az utolsó hónapokban pörögnek fel és júliusban csúcsosodnak ki, sok munka és nagy felelősség áll előttünk, aminek a Debreceni Egyetem a saját feladatait tekintve a leghatékonyabb módon meg fog felelni kizárólag a rendezvény érdekeit szem előtt tartva! Úgy fogunk dolgozni a helyi szervezők széles táborával, hogy az európai egyetemek százaiból hozzánk érkező ezrek örökre szóló jó emlékekkel és Debrecent a szívükbe a zárva távozzanak barátságokkal, sporteredményekkel, és egy emlékezetes záróeseménnyel gazdagodva a Campus Fesztivál nyitó napján. Szeretnénk, ha elvinnék jó hírünket, később sokan visszatérnének hozzánk, és a jelenleg is Kelet-Közép Európában legnemzetközibb Debreceni Egyetem hallgatói bázisa tovább erősödne!”

„Az Európai Egyetemi Játékok az NRÜ részvételével megvalósuló sportrendezvények között különleges helyet foglal el több okból is. Egyrészt kifejezetten a fiatalokról, de nemcsak fiataloknak szól, és rendkívül sokszínű sportági szempontból is, ami különös ízt ad a rendezvénynek. Másfelől széleskörű partneri összefogás és csapatmunka eredményeképp jön létre, így biztos vagyok benne, hogy a nyári sportszezon egyik üdítő színfoltja lesz” – fogalmazott dr. Falvai Mátyás, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatója.

Hamarosan zárul a jelentkezés!

A Játékok jelentkezési szakasza lassan a végéhez ér, így egyre pontosabban körvonalazódik a résztvevői létszám. A nagy érdeklődést jól bizonyítja, hogy több sportágban a jelentkezések száma pillanatok alatt elérte, sőt több esetben túl is lépte, a befogadható maximális kapacitást. Néhány sportágban a fennmaradó helyekre még várják a szervezők a jelentkezőket.

Az önkéntesek előtt is nyitva áll a kapu egy jó hangulatú, nemzetközi, nyári eseményre!

A szervezők április végéig várják a hazai és nemzetközi önkéntes segítők jelentkezését a júliusi multisporteseményre. A rendezvény kiemelkedően jó lehetőséget biztosít majd az érdeklődők számára, hogy nemzetközi környezetben szerezzenek tapasztalatot, és tovább mélyítsék idegennyelv tudásukat. A csatlakozni vágyók az EUG2024 hivatalos weboldalán regisztrálhatnak a játékokra.