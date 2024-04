Kovácsné Belkó Zsuzsa tanítónéni néhány évtizeddel ezelőtt (matekórán majd kiszámolják, pontosan hány évvel ezelőtt – a szerk.) elsétált a Fazekas utcai általános iskola épülete előtt, megállt, arra gondolt, bemegy, megkérdezi, van-e tanítói állás. Volt. Azóta koptatja a Fazekas köveit. Amikor ő kezdte a pályáját, rengeteg gyerek járt az intézménybe.

„Rémisztő volt” - meséli Zsuzsa néni, amikor első napját kezdte az iskolában. - Felsorakozott az 1000-1200 gyerek az iskola udvarán és elvesztem közöttük. De olyan rend, olyan szervezettség volt, hogy a mindennapokban nem érződött ez az óriási létszám. Váltott műszakban dolgoztunk, délelőtt a felsősök, délután az alsósok. Ma már sokkal családiasabb a hangulat az iskolában. De a rend és a fegyelem megmaradt. Ez az alapja mindennek. Tanulni, figyelni, megvalósítani magadat csak így lehet.

Az intézmény igazgató-helyettese, Sósné Prókai Nikolett a főiskolai gyakorlatát a Fazekasban végezte. Itt döntötte le, hogy biztos a pedagógus pályát választja.

- A tanárok nemcsak tanítottak, hanem neveltek is. Mindig jó hangulat volt az intézményben, minden teremből zene szólt, a gyerekek énekeltek, doboltak. Ilyen hangulat nincs még egy iskolában.

Szabóné Farkas Krisztina tanár először a napközibe csöppent bele.

- Egy nagyon befogadó közösségbe kerültem. A kollégák felkaroltak, a szárnyaik alá vettek, és tulajdonképpen mint egy nagy családba kerültem be. A napközin keresztül szép lassan megismertem az iskolát, ami pont olyan volt, mint amilyennek az iskolát elképzeltem életemben, ami számtalan lehetőséget ad a gyerekeknek és a pedagógusoknak is.

Kovácsné Belkó Zsuzsa (b), Sósné Prókai Nikolett (középen) és Szabóné Farkas Krisztina (j) jó hangulatban meséltek a Fazekas-évekről. Fotó: BNR

A nagyszerű hangulathoz sokat hozzátesznek azok a tanárok, aki zenét tanítanak a gyerekeknek. Ács Gyula két éve jár a Fazekasba. Klarinéttanár. Szeretettel és kiváló humorával oktatja azokat a gyerekeket, akikben megvan az igény, hogy jöjjenek, tanuljanak, érdekli őket, szeretnék ezt csinálni.

És ott vannak a gyerekek. Akik nemcsak szépen énekelnek, vagy festenek, gyönyörűen megszólaltatnak egy-egy hangszert, hanem kitűnő tanulók is, versenyekre járnak, miközben fellépésekre készülnek.

Tóth Kinga 7.c és Mikola Máté 4.c osztályos tanulók a Fazekasban. Fotó: BNR

60 év: nagymama és unokája

A 2.c osztályos Anna több produkcióban is szerepet vállalt a Fazekas jubileumi gálán. Moderntáncosként, a Kicsinyek kórusa tagjaként a Miskolci Szimfonikus Zenekar kíséretében és Selmeczi György vezénylésével, majd a fináléban is színpadra lépett a miskolci színházban. A nézőtér soraiban ült nagymamája, aki pontosan 60 évvel ezelőtt ugyancsak másodikos Fazekas kisdiákként kórustag volt és balettozott. Büszkén figyelte unokája minden mozdulatát, miközben ott ült a kistesó is, aki alig két év múlva szintén Fazekas kisdiák lesz. A múlt, a jelen és a jövő térben és időben találkozott. Nagy pillanatok voltak ezek. A szünetben ismerős arcok jöttek szembe, tanítványok, volt kollégák. Igazi örömünnep volt ez a gála minden jelenlévő számára.

60 év nagy idő

A jubileumra választott mottó sokatmondó:

A múlt emlék, a jelen élmény, a jövő álom, mit együtt valóra váltunk.

Ehhez nagy lépést tettek a most fellépő diákok, pedagógusok és szülők ezen az áprilisi estén.