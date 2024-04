Nyolcéves lett Olivér, az ózdi rapper kisfia, és egy nagyon különleges ajándékot kapott a szüleitől: vidámparkot rendeztek be az udvaron. Sok-sok barátját is meghívták. Az instagramra feltöltött videó szerint volt ott minden: ugrálóváron keresztül különleges játékokig, tortáig minden. A poszt több mint 12 ezer lájkot kapott. Azért volt kommentelő, aki megjegyezte, ha most, 8 évesen ilyen a party, minek fog örülni egy babaváró, egy keresztelő, egy 18. szülinapi bulin? De volt, aki annyit írt: minden gyerek megérdemelné az ilyen szülinapot.