Az avasi kilátónál és a környékén megkezdett, nagyrészt be is fejezett, vagy – kisebb részben – befejezésre váró fejlesztéseket helyezte szakértő górcső alá a Miskolcért Másképpen Face­book-csoport. A csoport szakértő tagjai valóban szakmai szemmel vizsgálták végig a napokban, hogyan is alakul a kilátó, az előtte épülő amfiteátrum, illetve a Horváth-tetőn immár másfél éve üzemelő szabadidőközpont sorsa. Mészáros János Tiborral, a közösségi csoport alapítójával, adminisztrátorával arról beszélgettünk, hogy mit tapasztaltak a kilátó körül. A Szaniszló Bálint által vezetett Miskolc Aktuál podcastben szó esik más városi fejlesztésekről is. A beszélgetés ma este hallgatható meg a boon.hu-n.

