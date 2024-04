A képviselő-testületi jóváhagyást követően nettó 75 ezer forintos plusz cafetéria juttatást kapnak az önkormányzati szféra munkavállalói - jelentette be dr. Fülöp György polgármester a Tisza TV Fogadóóra című műsorában.

"Amikor decemberben elfogadtuk a költségvetést és elfogadtuk azt, hogy idén is lesz egy 10 százalékos béremelés - amit végre is hajtottunk -, akkor azt is mondtuk, hogy a munkavállalói igényeknek megfelelően azért, hogy az önkormányzati szférában dolgozó munkavállalókat kellőképpen meg tudjuk becsülni, a város gazdasági helyzetének függvényében vissza fogunk térni arra, hogy még az év során milyen bérkompenzációs intézkedéseket tudunk hozni" - emlékeztetett a polgármester.

Döntésre vár

"Arra fogunk javaslatot tenni a képviselő-testületnek, hogy minden önkormányzati munkavállaló kapjon nettó 75 ezer forint cafetéria juttatást. Részben azért, hogy ténylegesen érezzék a megbecsülést. Ugyanis - ezt gyakran szoktam mondani - hogyha büszkék vagyunk a városra, hogy milyen szép, milyen jól működik, akkor ez nyilván a munkavállalóknak köszönhető elsősorban. Ezért fontos, hogy anyagi megbecsülésben részesüljenek. Ez a béren kívüli juttatás azért is fontos, mert mindenki látja, hogy milyen gazdasági makro környezetben élünk, mindenki jár boltba és tapasztalja, hogy milyen árak vannak."