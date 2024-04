A tavaszi virágokkal párhuzamosan elkezdődött idei palántaszezon is, vagyis ha az idő nem fordul súlyosan rosszabbra, elkezdhetjük a most beszerzett palánták ültetését. Az időjárásjelentés tartogathat meglepetéseket, hiszen még mindig a szeszélyes áprilist írjuk.

Szálas és földlabdás

A Búza téri piacon Gyula szó szerint „kihasználva a piaci rést” egyedüliként kínálja a széles palettáját a különböző fejlettségi szintet képviselő palántáknak. Van itt paradicsom és paprikapalánta, zeller, petrezselyem, karalábé, kelkáposzta, uborkából három fajta, cukkini, patiszon, tök. A petrezselymet és a zellert, a karalábét és a kelkáposztát már ki lehet ültetni. Most, hogy már nem mondanak fagyokat, már lehet a paradicsomot is földbe helyezni. Az uborkával és paprikával jó várni a káresemény elkerülése végett – tudta meg portálunk. Az árak úgy alakulnak, hogy 200 forint a földlabdás verzió és 400 a poharas paprika és a paradicsom is. A tök és az uborka 500 forintot kóstál. A héten minden nap kínálja portékáját feltöltve a készleteket. Mutatja a szálas típust amit egyszerűen kivesz a földből és összecsomagolja. A locsolást illetően a paprika és a zeller a leginkább vízigényes, azt hosszabban kell öntözni. A paradicsomot hetente kétszer is elég megönteni.

A kistermelői piac zárva van hétfőn, ennek megfelelően kevesebben is jöttek érdeklődni tegnap. Erika például inkább tojásvásárlásban volt, de szokás szerint szétnézett a többi pult között is, ha már itt van. Ő pesszimista az időjárást illetően, így egyelőre felméri a terepet, és csak a jövő hétre tervezi a bevásárlást. Szokott ültetni paprikát, paradicsomot, és az uborka is jól terem a kertjében. Az idén is így tervezi, de sok esetben a kínálatnak megfelelően bővíti egy-két fajtával a repertoárt. A kiskert mérete is határt szab a fantáziának, és a pénztárca vastagsága is befolyásolja, hogy mennyit költhet – határozza meg a paramétereket.