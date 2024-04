Délutánig kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Késő délutántól előbb az északnyugati, majd estefelé az északi vármegyékben is kialakulhatnak zivatarok, helyenként akár hevesebb zivatarok is, amelyeket lokálisan intenzív csapadékhullás (>20-30 mm) kísérhet, emellett viharos széllökések (>70-80 km/h), és jégeső is előfordulhat környezetükben - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú riasztás van érvényben: zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.