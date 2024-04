Vérfürdőbe csöppent Szombathy Péter főtörzsőrmester és Varga Vivien Viktória őrmester március 18-án, amikor járőrszolgálatot láttak el a Diósgyőri Rendőrőrs illetékességi területén, történetük a Zsaru Magazin Facebook oldalán olvasható teljes terjedelmében. Egy olyan férfi életének megmentésében vettek részt, aki magára zárta biztonsági ajtós lakását, átvágta bal csuklóját, és horrorfilmbe illő videót küldött hozzátartozójának.

– Most is alig hiszem el, hogy öt perc alatt odaértünk

– idézte fel a főtörzsőrmester, aki 17 óra 23 perckor kapcsolta a kéket, ezzel egy időben indultak útnak a katasztrófavédők és a mentők, szintén megkülönböztető jelzéssel. Sietniük kellett, mert a bejelentésből arra lehetett következtetni, hogy a férfi még él.

– A videón az volt látható, ahogy a férfi a kádban ülve egy sniccerrel átlósan átvágja a csuklóját, és mindenfelé spriccel a vére. A nő pontos címet mondott emelettel, ajtóval, és a parkolással is szerencsénk volt, mert ennek a tízemeletes bérháznak volt egy kis szervizútja. Azzal a földszinti lakóval is mázlink volt, aki pont otthon tartózkodott, és rögtön kijött, amikor bekopogtunk az ablakán. Én rohantam fel a lépcsőn, Vivien picit még lent maradt, és kitámasztotta a kaput a lábtörlővel.

Szerencséjük egyelőre véget ért

– Egy zárt, acéllemezes biztonsági ajtó fogadott

– folytatta Varga Vivien Viktória, a Diósgyőri Rendőrőrs járőrvezetője, aki az intézkedés alatt végig rádiókapcsolatban állt a tevékenységirányítóval.

– Péter lenyomta a kilincset, és az így keletkezett pár milliméteres résen keresztül bekiabált. Jómagam is hallottam, hogy erre bentről valaki nyöszörgő, hörgő hangon válaszolt, amit rögtön jelentettem, majd becsengettem az emeletszomszédokhoz. Azt akartam megtudni, lehet-e valakinek kulcsa. Otthon voltak, de segíteni nem tudtak. Ezután az ajtó betörésével próbálkoztak, de ez nem sikerült.

A férfi ájultan ült...

Megérkeztek a katasztrófavédők.

– Rögtön beüzemelték a gépi feszítőberendezést, és az ajtót hamar begörbítették, bár ott és akkor egy örökkévalóságnak tűnt minden perc – magyarázta Szombathy Péter főtörzsőrmester, Bükkszentkereszt és Répáshuta körzeti megbízottja, aki egy katasztrófavédővel lépett a fürdőszobába. – A férfi ájultan ült a saját vérében a fürdőkádban. A rögzített kádparaván miatt nehezen lehetett hozzáférni, de így is tudtuk, mi a teendő. Először ellenőriztem, van-e pulzusa, és a nyaki ütőerénél még tapintani lehetett áramlást, ezért mielőtt a karját magasba emeltem, rászorítottam a vágás előtti részre. A tűzoltó kolléga a bicepszénél nyomott rá két hüvelykujjal az ütőérre, Vivien pedig közben övet keresett a lakásban, hogy a karját elszorítsuk.

– Annyi adrenalin volt bennünk, hogy tényleg cammogott az idő

– tette hozzá az őrmester, aki a következő percben kilépett a bérház folyosójára, hogy a mentősöket navigálja.



– A férfi nagyon sok vért vesztett, de nem volt teljesen ájult

– vette át a szót a főtörzsőrmester.

– Folyamatosan beszéltünk hozzá, amire néha reagált, többnyire viszont nem. Kritikus állapotban volt, de nem engedtük, hogy teljesen elveszítse az eszméletét. Mi tagadás, megkönnyebbültem, amikor a mentősök befutottak, és átvették. Feszült perceket éltünk át.

Nem ez volt az első életmentésük

– Öt évvel ezelőtt egy késelés áldozatának nyújtottam elsősegélyt – emlékezett Varga Vivien Viktória.

– Öngyilkosságot megkísérlő emberrel is volt már dolgom, ennélfogva az ilyen helyzetet, illetve feladatot reálisan szemlélem. Különös érzés tapasztalni, amikor valaki nem akarja, hogy megmentsük, de rendőrként nem foglalkozom vele, teszem, amire felesküdtem.

– Tizennégy éves pályafutásom alatt már többször is fel kellett vennem a kesztyűt a halállal. Rutin ide vagy oda, most is megtapasztaltam a koncentráltságnak ezt a különös állapotát, amikor szinte lüktet bennem az adrenalin, mégsem pörgök, hanem inkább megnyugvást és biztonságot érzek, mert a kollégáimmal mind egy célra összpontosítunk, és ebben a katasztrófavédők is benne vannak. Azt a döntő percet most ők nyerték meg, mert a mentősök szerint ennyin múlott. Amennyiben a férfi a videót rögtön azután küldte, hogy az ereit átvágta, akkor 15 percen át vérzett, és egy ilyen egykaros esetnél körülbelül itt van a vörös vonal. Mellesleg egy ismerősömtől megtudtam, hogy életben maradt – mondta Szombathy Péter, aki már megmérkőzött a halállal: egyszer egy pszichésen sérült férfi támadt rá és kollégájára, olvasható a történet a Zsaru Magazin közösségi oldalán.