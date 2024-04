Hangok Varázsa címmel rendezett tehetségkutatót a hejőcsabai Gárdonyi Géza Művelődési Házban a ZENITA (Zenével Az Ifjú Tehetségekért Alapítvány). A versenyzők 6-18 éves korig tehették próbára énektudásukat.

Több kategóriában

Az alapítvány elnöke, Fekete Ágnes részletesen bemutatta a Hangok Varázsa felépítését:

„Az életkor megoszlik: 6 éves kortól 18 év feletti korhatárig jelentkezhettek a versenyzők. Kétévenként lettek meghúzva a korhatárok, hiszen nem lehet összemérni egy 8 éves srác teljesítményét egy 17 évessel. Ezenkívül műfajokra bontottuk az indulást, pop-rock, musical és klasszikus ének kategóriát indítottunk. A klasszikus éneket 14 éves kor felett bontottuk két kategóriára, mert ott azért különbséget kell tenni 14 és 16 éves között, plusz 17 évesek között”.

Komoly fejtörés a zsűrinek

Fekete Ágnes szerint ragyogó produkciók születtek, amelyek komoly fejtörést okoztak a verseny zsűritagjainak. Olyan sztárelőadóknak, mint Lajtai Kati énekművész-énektanárnak, a Crystal együttes egykori énekesnőjének, a Miskolcon született Borbély Richárd színművésznek és a szintén miskolci Vágó Zsuzsi színművésznőnek. Szintén a zsűri tagja volt az Abaházi.rt énekese, Abaházi Csaba rádiós műsorvezető és Bartucz Éva, a ZENITA alapítója.

Fekete Ágnes szerint ezzel a versennyel minden résztvevő nyer: „Ezek a gyerekek kiállnak a színpadra és megmutatják, mit tudnak. A kicsik azért aranyosak, mert mert cukik a tündérlány ruhában, és már 6-8 évesen megmutatják, hogy ők a szárnyaikat próbálják bontogatni, koruk ellenére bátrak. A nagyobbak egyszerűen lehengerlőek. A 15-17 évesek között van már olyan énekes, aki a a felnőttek között is megállná a helyét.

Rutint szereznek a színpadon

A legjobbak oklevelet és kupát kapnak. A támogatóknak köszönhetően pedig olyan különdíjak vártak a versenyzőkre, mint értékes ebédek, vacsorák, állatkerti belépők, fürdőbelépők, és egy szerencsés versenyző megnyerte a ZENITA zenetáborában való részvétel lehetőségét. A vándordíj a Hollóházi Porcelángyár egyedileg legyártott vázája, amit valaki minden évben elvisz, és a következő évben visszahozza. Cselepák Balázs színész, a ZENITA művészeti vezetője szerint jövőre is mindenkinek érdemes beneveznie erre a tehetségkutatóra, aki fiatalon próbálkozni szeretne az énekléssel. Mert a versenyzők nagyon sok információt, rengeteg építő kritikát kaphatnak a zsűritől, és a színpadon rutint szereznek. Cselepák Balázs nem is szereti a verseny szót, mert szerinte mindenkinek saját magával szemben kell versenyezni ebben a szakmában.

Lajtai Kati szerint lenyűgöző, amikor egy versenyző legyőzi a gátlásait és a saját határait. A Crystal együttes egykori énekesnője, a Sztárban sztár énektanára immár harmadszor volt a Hangok Varázsa zsűritagja, és mindig nagy örömmel jön Miskolcra. A zsűrinek Kati szerint sokszor rettentő nehéz dolga volt: „Időnként már nem is az énekesek képességei döntöttek, hanem szinte már a két dal versenyzett egymással. Ez nyilván ízlésbeli kérdés, mert egyedileg mindkét előadás tökéletes produkció volt. Szintén érdekes volt látni, mennyit fejlődött önmagához képest valaki a korábbi, visszatérő versenyzők közül.”

A pop kategória volt a legerősebb

Lajtai Kati szerint idén főleg a 17-19 éves korosztály pop kategóriájában volt az egyik legerősebb mezőny, a zsűritagok csak úgy kapkodták a fejüket a dalok után.

A zsűriben Vágó Zsuzsi és Borbély Richárd képviselték leginkább a musical vonalat, míg Kati a popzenét. Lajtai Kati szerint egy ilyen versenynek nemcsak az az adománya, hogy valaki megnyeri és első lesz, majd örömittas sikerélményt érez. Mert lehet, hogy valaki nem nyeri meg a versenyt, azonban bármilyen nyereménynél hasznosabb lesz az, amit építő élményként, tanulságként hazavisz a batyuban. Abból is rengeteget tanulhattak a versenyzők, hogy meghallgatták egymás produkcióját, és beszélhettek a zsűritagokkal a teljesítményükről.

Ebben a versenyben az az igazi kihívás, hogy a versenyző, bátran, gátlástalanul, technikailag minél tökéletesebben önmagát adja a színpadon. Kati szerint zseniális, amikor a fiatal énekesekben felvillan valami, amit nem tanultak, ami mélyről jövő és ösztönös: „Amikor egy versenyző legyőzi a saját határait és gátlásait, lerombolja a falait és megéli azt a pillanatot, amit a színpad ad nekik.” Mert a színpadnál nincs nagyobb tanítómester: itt tudja az énekes megtapasztalni, hogy lámpalázát legyűrve elengedje magát, és megtörténik a színpadon amit szeretne, amikor közvetíteni tudja a dalt.

Adjuk önmagunkat a színpadon!

Abaházi Csaba szerint adjuk önmagunkat a színpadon! A rádiós műsorvezető korábban a Sing Sing együttes énekese volt, így otthonosan mozog ezen a területen. Szerinte mindenkinek fontos a verseny, hogy próbára tegye képességeit a színpadon, ezért méretteti meg magát annyi fiatal a versenyen.

„Az egy dolog, hogy az ember megtanul énekelni, vagy azt gondolja, hogy tud énekelni. Ezt meg akarja mutatni a nagyvilágnak, és szeretné összehasonlítani magát másokkal. Így tudjuk leginkább felmérni magunkat, hogy hol tartunk jelenleg”-beszélt a tehetségkutatóban résztvevők belső motivációjáról Abaházi Csaba. A rádiós műsorvezető szerint időnként tényleg csak apró nüanszok döntöttek a versenyzők között. Csaba olyan szempontokat is mérlegelt, hogy az előadás minősége mellett mennyire volt benne az előadó személyisége, mennyire élte át a dalt és töltötte be a színpadot, és persze mennyire volt mosoly az arcán. A zsűritag szerint idén nagyon jó volt a felhozatal, így tényleg csak gratulálni lehet a szervezőknek, de főleg a versenyzőknek. Szerinte több olyan előadó volt, hogy meglepődött, mert ilyen típusú produkciókkal ilyen felkészültséggel, profi színpadokon találkozik az ember. „A lényeg az, hogy hogy az énekesnek legyen valami magával ragadó képessége, hogy én együtt tudjak vele menni a dalban”- avatott be minket a zsűri műhelytitkaiba Abaházi Csaba. Szerinte a fiatal énekesek számára egyetlen út vezet a sikerhez: „Minden dalban önmagukat kell adni. Amikor valaki kiáll a színpadra, ne a kedvenc énekesére vagy énekesnőjére akarjon hasonlítani. Soha ne olyan akarjon lenni, mint valaki más, hanem adja önmagát, ez a legfontosabb.”

Az első helyezettek: Pop-rock kategória: A 9-11 évesek közül: Gyetvai Martin A 12-14 évesek közül: Csintalan Kitti A 15-17 évesek közül: Sipos Anna A 18 felettiek közül: Lőrinczi Fanni Kitti Musical kategória: 6-8 évesek közül: Tamia Takácsova és Dósa Adelina 9-11 évesek közül: Gyetvai Martin 12-14 évesek közül: Domahidi Anna 15-17 évesek közül: Magyar Gréta 18 felett: Kovács-Tesléry Luca Klasszikus ének kategória: 14-16 évesek: Köszörűs Sára A17 évesektől: Lehner Zalán