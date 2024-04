Múlt pénteken találkoztam a Momentum és a Jobbik tárgyaló delegációjával, akik szintén biztosítottak a támogatásukról

– írta meg dr. Barkai László miskolci polgármesterjelölt egyik legújabb közösségi média posztjában. Ebben a bejegyzésben arról is írt a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd-Zöldek támogatását élvező jelölt, hogy köszöni a Veres Pál mögött korábban felsorakozó pártok támogatását.

A Jobbik cáfolja Barkait

A baloldali polgármesterjelölt posztjára Szarka Dénes, a Jobbik-Konzervatívok miskolci önkormányzati képviselője reagált. Azt írta:

"a Jobbik-Konzervatívok és a Momentum eddig egyik polgármesterjelölt támogatásáról sem döntött. Minden ezzel ellentétes állítás, a híresztelés hamis”

– húzta alá.

Szarka Dénes

Oda is szúrt egyet a Gyurcsány-párt támogatását élvező jelöltnek: a Legélhetőbb Miskolc programjának támogatása mellett bármilyen megegyezés feltétele részünkről az is, hogy nem működünk együtt olyanokkal, akik a jelen ciklusban Veres Pál polgármester és a városvezetés bukásáért dolgoztak Miskolc fejlődése helyett.

Külön is elindulnak

Ismeretes, hogy a Jobbik és a Momentum akár külön is elindulna a választáson.

Szopkó Tibor, Miskolc jelenlegi alpolgármestere azt mondta a minap portálunknak: „Nem tárgyalunk azokkal, akik a személyes ambícióiktól fűtve, visszaélve a választók bizalmával, nem csupán Veres Pált, hanem a város jó hírnevét is rombolták az elmúlt években”.

Azt is elmondta, hogy már most megvan a szükséges jelöltjeik száma és polgármesterjelöltjük is a Jobbik-Konzervatívok és a Momentum közösségein belül. Arról is beszélt, hogy a Jobbik-Konzervatívok és a Momentum külön is elindulhat a választáson, ha nem sikerül megegyezniük senkivel.

Más is elutasította

Nem ez az első eset, hogy pofonba szaladt dr. Barkai László. A miskolci baloldal „reménysugara”, korábban Varga Andreát, miskolci alpolgármesterét is felkérte, hogy vegyen részt a következő városvezetésben, folytassa tovább a megkezdett civil koordinációs munkát. Azonban portálunk információi szerint Varga Andrea, akit a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület jelölte polgármesternek Miskolcon, visszautasította a felkérést.