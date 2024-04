A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nemcsak Magyarország vezető nemzetközi filmfesztiválja, hanem huszonegy év alatt olyan fesztivált építettek a szervezők, aminek a programjába bekerülni világszinten elismert alkotóknak is presztízs. A boon.hu arra volt kíváncsi, hogyan éli meg Bíró Tibor, a fesztivál igazgatója, hogy a hajdani, 2004-ben elindult Fiatal Filmesek Fesztiválja egy nemzetközi szinten is elismert eseménnyé nőtte ki magát, illetve betekintést enged olvasóinknak a kulisszák mögé.

Visszatekintés

A fesztivál indítása előtt széles körű piackutatást folytattak, hogy egy új fesztivál milyen tematikával tudja megvetni a lábát. Elsősorban Magyarországot figyelembe véve úgy gondolták, hogy a fiatal filmesek irányába kell nyitniuk. A kezdetektől cél volt, hogy ismert filmfesztivállá váljanak, bár tisztában voltak azzal, hogy ez nagyon hosszú folyamat, amit tovább nehezített az elképzelésük, hogy a fesztiválon bemutatott filmek magyarországi premierek legyenek, amihez azóta is ragaszkodnak – mondta Bíró Tibor a kezdetekről.

„Ezen az úton próbáltunk elindulni, haladni, és négy-öt év után észrevettük, hogy az, hogy fiataloknak dedikáltuk a fesztivált, gátjává vált a fejlődésnek, hiszen akkor már nevesebb, 35 évnél idősebb alkotók is szerettek volna a fesztiválra nevezni” – idézte fel, hogyan vált a Fiatal Filmesek Fesztiválja Miskolci Nemzetközi Filmfesztivállá.

Értő közönség fogadja a filmeket

Évről évre tapasztalták, hogy egyre színvonalasabb alkotások közül tudnak válogatni. Akkor érzékelték a szervezők, hogy nemzetközivé váltak, amikor a világ legfrissebb filmtermésének – amelyek azonos évben Cannes-ban, Berlinben, Karlovy Vary-ban, a világ nagy fesztiváljain jelentek meg elsőként – ismert és népszerű alkotói egy másodkörös megmérettetésre neveztek vagy elfogadták meghívásukat a miskolci fesztiválra. Ez az intenzív fejlődés 10-12 éve kezdődött,és az elmúlt években már rendszeresen olyan filmek szerepelnek a fesztivál programjában, amelyek nem csak nagy fesztiválokon mérettették meg magukat, de későbbi pályafutásuk során Oscar-díj jelöltek lettek, vagy nyertek is Oscar-díjat. „Azt gondolom, hogy a mostani pozíciónk már elég nívós és a hazai valamint a nemzetközi szakmában is rangnak számít az, hogy Magyarországon ezen a filmfesztiválon szerepeljenek” – tette hozzá. Az alkotók visszajelzése alapján városunkban értő közönség fogadja a filmjeiket és általában nagyon pozitív élménnyel távoznak a közönségtalálkozókról.

Bíró Tibor, a CineFest fesztiváligazgatója

Fotó: Vajda János

A filmek útja a bemutatóig

A nevezett filmek töredékét tudják csak bemutatni, így már az előválogatás is komoly munkát igényel. A több száz nevezés közül szakmai zsűri választja ki a versenyprogramba bekerülő filmeket. A kiválasztásra kerülő filmekkel nagy szabású háttérmunka kezdődik. Értesítik az alkotót, vagy a forgalmazót, aki a filmet benevezte. A szerződéskötést követően bekérik azokat a fotókat, életrajzokat az alkotóktól, amiket aztán később a katalógusban, programfüzetben felhasználhatnak. Mivel a filmek túlnyomó többsége külföldi alkotás, az angol nyelvű szövegkönyvek fordítása után következik a filmek feliratozása. Egyszerű folyamatnak tűnik, de egy-egy film esetében több hetet vesz igénybe, és a fesztiválon száznál is több filmet mutatnak be – meséli az igazgató a háttérben zajló folyamatokról.

A Cine-Mis Nonprofit Kft. néhány főből álló kis csapat, akik a fesztivál szervezése mellett a Művészetek Háza mozitermeit is üzemeltetik. A specifikus feladatokban – mint például a filmek fordítása vagy feliratozása – külső cégek segítségét is igénybe veszik.

„Ahogy közeledik a fesztivál időpontja úgy sűrűsödnek a feladatok, és akkor már az az egyik feladatból esünk a másikba. A fesztivál előtti két hétben – amikor minden csúcsosodik – néha már azt tapasztalom, hogy ülök a számítógép előtt, megválaszoltam az utolsó e-mailt is, majd elfordítom a fejem, és amikor pár perc múlva visszanézek, újabb ötven e-mail érkezett, és ez csak fokozódik, ahogy közeledik a fesztivál. A filmes világban a kapcsolattartás nem mindig zökkenőmentes” – osztja meg a kívülálló számára izgalmas részleteket.

Egész éven át tartó feladat

Nagy érdemnek tartja, hogy olyan neves művészeket tudtak Életműdíjjal, az Európai Mozi Nagykövete díjjal elismerni mint Juliette Binoche, Jancsó Miklós vagy Szabó István, akik elfogadták ezt a felkérést és örömmel látogattak el a fesztiválra.

Az idei évben a tripla filmes jubileum – a 20. CineFest mellett harminc éves lett a CINE-MIS Nonprofit Kft., és hatvan éve rendezték meg először a Miskolci Rövidfilm- és TV-fesztivált – miatt már egy ideje az előzetes programokkal foglalkoznak, de egy átlagos – nem jubileumi kísérőprogramokkal teli évben – talán ilyenkor tavasszal van szusszanásnyi idejük megpihenni két fesztivál között.

Amikor a közönség megnézi az utolsó filmet és átadják a díjakat, a szervezők számára nem ér véget a feladatok sora: visszaküldik a filmek kópiáit, adathordozóit, egy-két hónap, amíg zajlik a pénzügyi elszámolás, majd decemberben kezdődik a pályázati elszámolási időszak. Mire lezárulnak egy fesztivállal kapcsolatos munkafolyamatok, már indul a következő pályázati időszak, a filmek nevezése, tehát egy ilyen volumenű fesztivál szervezése gyakorlatilag egy permanensen tizenkét hónapon keresztül tartó feladat intenzív és kevésbé intenzív időszakokkal.

Továbbra is támogatják a fiatalokat

Bíró Tibor fontosnak tartja megemlíteni a CineNewWave kategóriát, ami néhány éve indult kategóriája a fesztiválnak. Akkor jelentkeztek vele, amikor az általános kis játékfilmes versenyprogramból kiszálltak, és a fesztivál gyökereihez visszatérve, azokat továbbgondolva, létrehozták a kifejezetten magyar fiatal alkotók részére kiírt versenyprogramukat, a CineNewWawe-t, melynek keretében kisjáték- és rövid animációs filmek nevezését várják. A program és a díj célja, hogy idejekorán megismertessék a fiatal magyar rendezőtehetségeket a fesztivál filmszerető közönségével. A rendezvény indulása óta kiemelt céljuk az új hangok keresése, akikre aztán később hosszú távon odafigyelnek.