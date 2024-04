A klímaváltozás és a szélsőséges időjárás mellett a mai mezőgazdaság másik nagy kihívása a talaj termő- és vízmegtartó képességének javítása. A Bodrogközben ráadásul különleges talajadottságok bonyolítják a gazdák életét. Ezekre igyekeztek megoldást találni annak a gépbemutatóval egybekötött fórumnak a szervezői és résztvevői, amit Cigándon rendeztek meg. Nyárádi Attila, a harsányi Framest Kft. tulajdonos-ügyvezetője lapunknak elmondta:

már húsz éve úgy tervezik és gyártják gépeiket, hogy azok működés közben minél kevésbé terheljék a talajt, hozzájáruljanak a művelt termőterület vízmegtartó képességéhez, de mégis gazdaságos működést biztosítsanak. Az utóbbi években tapasztalt időjárási szélsőségek rávilágítottak arra, mennyire fontos ezzel foglalkozni, hiszen abba nem szólhatunk bele, hogy esik-e az eső vagy sem, de a talaj gondos ápolásával csökkenthetjük akár az aszály elleni kitettséget is

– magyarázta a szakember. Mindezeken túl a termőtalajok a nagyüzemi művelést is megsínylették, hiszen a nagy súlyú mezőgazdasági gépek alaposan megtapossák a felső rétegeket. Nyárádi Attila kiemelte:

ezekre a problémákra az a megfelelő módszer, ha csak annyit mozgatják a gazdák a talajt, amennyire csak éppen szükséges és az úgynevezett taposási kárt megfelelő eszközökkel megpróbálják kiküszöbölni. Nagyon fontosnak nevezte a talaj „visszazárását” is annak érdekében, hogy a földben lévő csapadék ne párologjon el.

Ásóval a kézben

A szakember hozzáfűzte: ő a talaj állapotát úgy szokta ellenőrizni, hogy egy ásóval a kezében körbejárja a termőföldet és több helyen mintát vesz. Az ügyvezető ijesztő példákat is felsorolt. Mint közölte, azért fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert vannak helyek, ahol 20-30 százalékos terméscsökkenés is várható csupán a talajminőség romlása miatt. Felhívta a gazdák figyelmét arra is, hogy ne csak arra törekedjenek, hogy a talajbarát eszközök alkalmazásával megoldják a problémát, hanem fókuszáljanak a megelőzésre is. A rendezvényen többször elhangzott:

a Bodrogköz mindig is komoly kihívások elé állította a gazdálkodókat,

ugyanis a folyók által körbezárt térségben könnyen előfordulhat, hogy amíg egyik héten aszály van, a másik héten már belvíz. A belvízre való hajlam lehet, hogy eddig átok volt, de a mostani klimatikus viszonyok között ez a helyzet igenis a gazdák javára fordítható – jegyezte meg Nyárádi Attila.

Nyárádi Attila azt illusztrálja, hogy ásóval a kezében hogyan ellenőrzi a földeket

Fotó: Bódisz Attila

Rák Tamás, a sárospataki Biofarm Kft. növénytermesztési ágazatvezetője úgy fogalmazott: tavaly 870 milliméter eső esett a térségben, ami 200 milliméterrel magasabb a 10 éves átlagnál. Idén is már 180 milliméternél jár a csapadékmennyiség – mondta. Ezt nagyon nehéz a talajműveléssel egyensúlyban tartani – fűzte hozzá. Ők úgy próbálják általában megoldani a helyzetet, hogy talajbarát eszközök használatával próbálják csökkenteni az úgynevezett „menetszámot”, amivel időt és üzemanyagot is spórolnak, valamint ritkábban „bolygatják” a talajt.

A cigándi rendezvény egyik fő szervezője, Németh Dániel kérdésünkre elmondta: azért rendezték meg a gépbemutatóval egybekötött agrárfórumot, mert a Bodrogköz talaja erősen kötött, nagyon jó a vízmegtartó képessége, éppen ezért hajlamos belvíz kialakulására is. Emiatt az őszi talajművelés sok esetben kimarad a térségben. Tavasszal azonban valamilyen módon mégis magágyat kell képezni a vetéshez. Ezért hívtak ezzel foglalkozó szakembert, hogy a helyi és környékbeli gazdálkodókat megismertesse a megfelelő technológiákkal. Mint a helyszínen megtudtuk, hasonló gépbemutatót korábban még nem rendeztek mezőgazdasági vállalkozóknak a Bodrogközben.