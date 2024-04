A tiszaújvárosi Fidesz és a Városért Egyesület megújítja szövetségét a 2024. június 9-i önkormányzati választásokon való sikeres szereplés érdekében, ezért minden körzetben közös jelöltet indít – ezt pénteken jelentette be Tiszaújvárosban Kenyeres Tamás polgármesterjelölt, aki egyben a 3-as számú egyéni önkormányzati választókerületben is megméretteti magát.

A fejlődés a cél

Tiszaújváros fejlődése érdekében létrejött szövetség a Kenyeres Tamás polgármesterjelölt mellett hét – a városért elkötelezett, tenni akaró, saját szakterületén már bizonyított – jelöltet indít az egyéni választókerületekben.

Kenyeres Tamás tiszaújvárosi polgármesterjelölt

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A kiválasztási folyamatban döntő szerepet játszott, hogy a jelöltek a maguk szakterületén mind kiváló szakemberek és önálló, stabil egzisztenciával rendelkeznek, akiknek a város jóléte a fontos. Jelöltjeink hisznek abban, hogy a várost megillető jelentős helyi adóbevételekből több kell, hogy jusson az itt élő embereknek.

Szakértői csapattal készülnek

"Szakértői csapattal készül Tiszaújvárosban a helyi Fidesz" – jelentette ki a jelöltek bemutatásán Kenyeres Tamás polgármesterjelölt egyúttal elmondta, hogy próbáltak újítani.

„Örülök, hogy hölgyek is vannak a jelöltjeink között, ami azért is fontos számunkra, mivel a nők sokkal emocionálisabbak” – hangsúlyozta. Kenyeres Tamás azt is aláhúzta, hogy az egyik legfőbb céljuk az, hogy egy 21-ik századi várost alakítsanak ki Tiszaújvárosból.

„Az alapjait mi szeretnénk megteremteni, hogy a későbbiekben mások már egy stabil alapra tudjanak építkezni” – mondta.

Újraterveznének

A helyi Fidesz és a Városért Egyesület legfőbb programpontjai a között a fiatalok helybentartása, a város vonzerejének növelése, az idősek megbecsülése és gondoskodása és a tömegközlekedés korszerűsítése szerepel.

Mi a szeretett városunkért vállaljuk a jelöltséget, nekünk Tiszaújváros a fontos.

- A „Tiszaújváros 2.0 - Újratervezés közösen” programunk a városunkat egy élhető, büszke közösségé, egy modern európai várossá alakítja. Célunk a népességszám csökkenésének a megállítása, a fiatalok letelepedésének elősegítése, a lakosság életminőségének, közellátásának és egészségi állapotának javítása - nyilatkozta Kenyeres Tamás polgármesterjelölt.