Fittness a parkban, kocogás, foci, bicikli. Sokan mozognak idős korban is. Valaki csak ekkor eszmél, hogy az életmódváltás éveket adhat. Mindenki a saját bőrén érzi, hogy tennie kell. Irányított életmódváltás, az egészségért, egy egészségesebb életért. Ez a célja az április 15-én induló prevenciós szakrendelésnek. A program minden tiszaújvárosi számára nyitott, aki betöltötte a 18. életévet. A tiszaujvaros.hu a részletekről dr. Papp Miklóst, a tiszaújvárosi rendelőintézet igazgató főorvosát kérdezte.

"Tizennyolcéves kortól várjuk a tiszaújvárosi hölgyeket és az urakat a rendelésre, három nagy betegség-csoportban, a túlsúlyosokat, a csontritkulásban szenvedőket, illetve a változó korú hölgyeket. A cél nem más, mint az irányított életmódváltás szakemberek segítségével, dietetikus, gyógytornász, illetve személyi edző közreműködésével - mondta a főorvos. - A programban részt venni kívánók először a háziorvosukat keressék fel, akitől kapnak egy összefoglalót az általános állapotukról, illetve egy beutalót a prevenciós reumatológia, vagy a prevenciós belgyógyászati rendelésre. Utóbbira akkor kapnak beutalót, ha a háziorvos úgy ítéli meg, hogy egy belgyógyászati vizsgálat feltétlenül szükséges. Ilyenkor laborbeutalót is kér a belgyógyász kolléga. A legfontosabb, hogy a prevenciós rendeléseken kizárólag beutalóval fogadják a betegeket. Bejelentkezni a rendelésekre vagy online lehet a rendelő FőnixWEB weboldalon, itt meg kell keresni a prevenciós ellátást, majd attól függően, hogy a belgyógyászatra vagy a reumatológiára megy az illető, a belgyógyászatot vagy a reumatológiát kell bejelölni, de lehet jelentkezni a szakrendelő központi telefonszámán is."

Beutaló kell hozzá

A prevenciós belgyógyászati szakrendelés a szakrendelő épületében, a prevenciós reumatológiai szakrendelés pedig a gyógyfürdőben lesz, kizárólag körzeti háziorvosi beutalóval. A program a jövő héten indul, az első reumatológiai prevenciós rendelés 16-án, kedden lesz Dr. Mihalik Emesével. A doktornő keddenként fogja végezni ezt a tevékenységet 14-től 16 óráig. Az első prevenciós belgyógyászati rendelés hétfőn 15-16 óráig, a második rendelés szerdán 15-16 óráig tart Kiséry Csaba doktorral, tehát ez heti két alkalom lesz.

"Alapvetően a belgyógyász megállapítja, hogy mennyire terhelhető a beteg, tehát, hogy hova tudja továbbítani. Nyilván dietetikushoz mindenkit el fogunk küldeni, mert ez az egyik alappillére az ellátásnak, de terhelhetőségtől, életkortól függően vagy gyógytornászhoz fog kerülni a programban résztvevő, - mert nem betegről van szó, ezt hangsúlyozzuk - vagy pedig személyi edzőhöz, a reumatológus doktornő pedig gyógytorna papírral fogja ellátni a résztvevőket. A személyi edző egy aránylag kemény, csoportos kardió jellegű, illetve erőfejlesztő órát fog tartani. A személyi edző és a gyógytornász foglalkozások a gyógyfürdőben lesznek, de ugyanitt lesz a két dietetikus is. Lesz a rendelésen egy InBody gép is, ami technikai okok miatt két hetet csúszik, tehát május elsejétől lesz nálunk. Ez a testösszetétel-analizáló gép meg tudja állapítani a testzsír és csont, izom arányát, illetve ellenőrzésre is alkalmas, tehát a kontrollok alkalmával fel lehet mérni, hogy hogyan változtak az arányok, az illető hátrányára, vagy előnyére, de remélhetőleg csak ez utóbbiról beszélhetünk majd."