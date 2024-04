A Miskolcért Másképpen Facebook-csoport a következőképpen mutatja be magát: „Ebben a csoportban azokat a miskolciakat, volt miskolciakat, itt dolgozókat várunk tagnak, akik tenni akarnak és tudnak azért, hogy városunk élhetőbb legyen. Örömmel várjuk tagoknak azokat, akik jelzik, milyen Miskolcot szeretnének, milyen gondot, problémát látnak és azt miképpen, hogyan lehetne megoldani." Ezen hitvallás jegyében a csoport bejárást szervezett az avasi kilátónál és környékén még folyamatban lévő beruházások megtekintésére. Taba Benő miskolci építész, a csoport tagja összegezte szakértő szemmel, amit a bejárás során tapasztaltak a kilátónál.

A zöldítést hiányolják leginkább az avasi kilátó környékéről

Fotó: olvasó

„Annak ellenére, hogy 2023-ban még mindkét projektet (a kilátót és a mellette lévő, fórumnak nevezett épületegyüttest - a szerk.) 2023 év végi befejezéssel kommunikálták, gyakorlatilag mindkét esetben jelentős határidőcsúszások állnak fenn - állapította meg Taba Benő. - A kilátó épülete – jelentős kompromisszumok árán (lépcsők például műszakilag nem lettek felújítva) lassan késznek mondható, de a felső vendéglátó egység továbbra sem működik." (Az ígéretekben úgy szerepelt - mint a boon.hu is megírta -, hogy legkésőbb 2023. decemberében újra birtokba veheti a miskolci közönség.)"

Komoly gond a megközelíthetetlenség

"A kilátó mellett, a volt parkoló helyén épülőben lévő éttermi komplexum – amit fórum épületegyüttesként emlegetnek - messze elmarad a kijelölt (szerződött?) határidőtől és a minap történt városvezetői bejáráson elhangzott időpont (tavasz vége) is csak a remények síkján értelmezhető. Az épületszerkezetek készhez közeli állapotot mutatnak, azonban jelentős feladatok vannak még a tereprendezés, térburkolás, zöldfelület kialakítás, belsőépítészet, belső felszerelési tárgyak beépítése területén."

Az építész szerint komoly elmaradás van - gyakorlatilag el sem kezdődött még - a létesítményekhez vezető utak, járdák megvalósításában, és sehol nem tart még a területre érkező látogatók gépkocsi parkolóinak építése. „Ez a körülmény nemcsak a kilátó látogatottságát korlátozza már most jelentős mértékben, de komoly fennakadásokat jelent, és indokolatlan kellemetlenséget okoz a már 2022 óta üzemelő Horváth-tetői szabadidőközpont együttesére érkezők számára is."

Kisebbek lettek az ablakok

A szakértő meglátása szerint a kilátó felújítása során több olyan körülmény is volt, amelyet a tervezők vagy nem ismertek, vagy nem terjedt ki rá a figyelmük. „Ennek következtében például jelentős visszalépés következett be az eredetileg fő attrakcióként bejelentett, a kávézó szintjének teljes belmagasságával egyező homlokzati panoráma üvegezés megvalósításában. A korábbi parapet magasságot némileg csökkentették ugyan, de összességében így megkérdőjelezhető az eredeti építészeti karakter megváltoztatásának indokoltsága. Természetesen a régi ablakszerkezetek korszerű és látványos minőségű cseréjére szükség volt, de, ha az eredeti geometrián belül oldották volna meg mindezt, az nagyságrendileg (dimenziójában) csökkentette volna az építési költséget és az épület eredeti karaktere sem sérült volna. Ezzel a lépéssel a projekt a felújításból az átalakítás kategóriába csúszott át."