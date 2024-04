"A karbantartási feladatokat két részre lehet osztani - nyilatkozta a tiszaujvaros.hu-nak Szénégető István, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetési vezetője. - Az egyik nagy csoport a gépészeti javítások, ebbe beletartoznak a vízgépészeti berendezések karbantartása, szivattyúk, hőcserélők, motorok, csővezetékrendszerek és a termálvíztározók tisztítása. A munkálatok másik nagy része az épületben és a kültéri medencékben lévő sérült burkolatoknak a helyreállítása, ezen kívül tisztasági festéseket végzünk, és nem maradhatnak el a takarítási feladatok sem."

Elégetik a metángázt

"Egy nagyobb projektbe is belevágtunk. Már folyamatban van egy gázmotor telepítése, ezért aktuális az elektromos elosztószekrénynek a cseréje is, ami már majdnem készen is van. Erre azért volt szükség, mert a kitermelt termálvíz nagy mennyiségű metángázt tartalmaz és a gázmotor segítségével ezt el tudjuk majd égetni, így elektromos áramot tudunk termelni."

"Már jó ideje tervezzük az erre alkalmas gázmotor beszerzését, de most az energiaárak változása miatt nagyon aktuálissá vált. A régi elosztószekrény nem volt alkalmas arra, hogy a termelt többletáramot fogadni tudja, ezért mindenképpen új szekrényt kellett telepíteni. A gázmotor üzembe helyezése után az általa megtermelt áram a fürdő áramellátásának csaknem a felét fogja tudni biztosítani."