Nyárias melegben zajlott az április havi Régiségvásár Miskolc belvárosában. A forgalom is ennek megfelelő volt bár reggel kicsit nehezebben indult be, de 11 órakor már max-on pörgött a zsibvásár. Szokás szerint minden is volt a régiségek mellett a termelői finomságok is várták a vásárlókat.

Törzsközönség

A törzsközönség, az ismerős arcok mellett gyakran lehet találkozni messzebbről, akár külföldről érkezett árusokkal, vásárlókkal. Mellettük üde színfolt a zenés, dalos produkcióikat kínálók közreműködése. A motorosok felvonulása is a hangulat emelését hivatott szolgálni.

Péter egészen Vásárosnaményból érkezett és egy különleges lovasmotívumokkal ellátott, bőrrel keretezett különleges tükröt szorongat a hóna alatt.

– Nem az enyém, a bátyám vette lovaglással foglalkozunk azért tetszett meg – tájékoztat a vásárlás körülményeiről. Nagyon belendültek a tükör mellett még jó pár „kincset” rejtett bevásárlószatyruk.