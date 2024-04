Július 12-24. között rendezik meg az Európai Egyetemi Játékokat (EUG) az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) megbízásából a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel, valamint Debrecen és Miskolc városával közösen. A két városban összesen 17 sportágat felvonultató multisport eseményre várhatóan 40 ország, 400 egyeteméről több, mint 5000 résztvevő érkezik.

Kétévente rendezik meg

Az Európai Egyetemi Játékok a világ egyik legnagyobb multisport rendezvénye, amelyen az európai egyetemek sportolói mérik össze tudásukat. A rendezvényt kétévente rendezi meg valamely egyetemi város. Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) 2018-as, a madridi közgyűlésén meghozott döntésének értelmében Debrecen és Miskolc ad otthont a hatodik Egyetemi Játékoknak, amely hazánk legnagyobb létszámú sporteseménye lesz az 1965-ös nyári Univerziádé óta.

Motiváló erő a fiataloknak

„Nagy öröm számunkra, hogy idén Miskolcon és Debrecenben láthatjuk vendégül a kontinens egyetemeinek legjobb sportolóit! A sportirányításban az egyik legfontosabb célunk, hogy növeljük a sport megtartó erejét a felsőoktatásban is. Hogy segítsük az egyetemistákat abban, hogy tanulmányaik mellett is legyen lehetőségük sportolni és legyenek tagjai a sportcsaládnak, akár élsportolóként, akár közösségi sportot űzőként. Ebben segítenek az olyan rendezvények, mint az Európai Egyetemi Játékok, amelyek motiváló erővel bírnak a fiatalok számára, hiszen itt egy nemzetközi mezőnyben mutathatják meg tudásukat, miközben egy igazi közösségi élménnyel is gazdagodnak”- mondta el a rendezvény kapcsán dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Az eseményt először 2012-ben rendezték meg, akkor 32 ország, összesen 154 egyeteméről több, mint 2500 sportoló gyűlt össze. A második Egyetemi Játékoknak Rotterdam (Hollandia) adott otthont, akkor már 34 ország, 174 egyetem képviseltette magát több, mint 2800 résztvevővel. A zágrábi, harmadik játékok hatalmas ugrást jelentett. Ekkor már 40 ország, 388 egyeteme volt jelent több, mint 5800 sportolóval. Negyedik alkalommal, 2018 nyarán Portugáliában, Coimbrában gyűlt össze az egyetemi sport krémje. A 4000 sportolót 291 egyetem és 38 ország adta. 2022-ben Lengyelország, Lodz látta vendégül 38 ország, 417 egyetemének mintegy 4500 sportolóját. Most Debrecenre és Miskolcra vár a feladat, hogy a hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Játékok a legemlékezetesebb legyen mind közül.

Tapasztalat, nemzetközi környezetben

A játékok jelentkezési szakasza a végéhez ér, így egyre pontosabban körvonalazódik a résztvevői létszám. A nagy érdeklődést jól bizonyítja, hogy több sportágban a jelentkezések száma pillanatok alatt elérte, sőt több esetben túl is lépte, a befogadható maximális kapacitást. Néhány sportágban a fennmaradó helyekre még várják a szervezők a jelentkezőket.

Az önkéntesek előtt is nyitva áll a kapu egy jó hangulatú, nemzetközi, nyári eseményre!

A szervezők április végéig várják a hazai és nemzetközi önkéntes segítők jelentkezését a júliusi multisporteseményre. A rendezvény kiemelkedően jó lehetőséget biztosít majd az érdeklődők számára, hogy nemzetközi környezetben szerezzenek tapasztalatot, és tovább mélyítsék idegennyelv tudásukat. A csatlakozni vágyók az EUG2024 hivatalos weboldalán regisztrálhatnak a játékokra.