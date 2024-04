Az anyaság és karrier kapcsolatáról kimondva, kimondatlanul mindenkinek van egy sajátos véleménye. Van aki furcsán néz az olyan anyukára, aki szeretne visszamenni dolgozni, másnak az nem tetszik, ha valaki „éveket” üldögél otthon. Nagy valószínűséggel egyik sem probléma, ha az anya közben boldog, elégedett és egyéniségét és helyzetét felmérve igyekszik egyensúlyt teremteni. Kisgyermekes anyukákat és szakembert is kérdeztünk a témában.

Fontos megtalálni az egyensúlyt

Szécsi Viktória szabadúszó énekesnőnek hét hónappal ezelőtt született meg a kislánya, Zóra. Az énekesnő egy nagyon új és izgalmas időszakként élte meg, már a várandóságát is. Úgy gondolja, hogy az édesanya valamikor már itt megszületik. Ilyenkor a leendő anyuka azt gondolja, hogy a mindennapi rosszullétek, a derékfájdalom után csak könnyebb lehet. Most már tudja, hogy ez nem így van. Az első időszakban csak az anyaságra koncentrált, viszont pár hónap múlva eljött az az idő, amikor úgy érezte, hogy szeretné a karrierjének építését újra kezébe venni az anyaság mellett. Természetesen ezt úgy szerette volna alakítani, hogy a legtöbb időt így is a kicsivel tudja tölteni, anélkül hogy a baba bármiben is hiányt szenvedne. Azt gondolja, hogy ez annyira jól sikerült, hogy szinte a kislány ebből semmit nem érzékel, vagy csak annyit, hogy amikor otthon van, akkor sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb anyaként tud funkcionálni. Nagyon sok segítséget kap a nagyszülőktől, hiszen nagyon pici kora óta tudatosan hozzájuk is szoktatva lett a pici, így ez sem idegen helyzet a számára. Viktória természetesen mindenben számíthat férjére, Gergőre is, akit fantasztikus apának tart.

Az énekesi pályának nagy előnye, hogy nem egy nyolctól négyig tartó munkahely, ez segített abban, hogy újra vissza tudott állni. Egy hagyományos munkahelyen ez egy ilyen pici baba mellett még nem ment volna. Viktóriának van egy kamasz nevelt fia is, akit a férje hozott a házasságba, és ez a helyzet hamarabb fent állt, mint hogy a kicsi megszületett volna. A család rugalmasságának és összetartásának köszönhetően azonban a mozaikcsalád nagyon jól és harmonikusan működik, és a testvérek is nagyon szeretik egymást. Az énekesnő karriertervei között szerepel, hogy újra munkához lát, és mivel jelenleg három formációban is énekel, minden feladatának szeretne eleget tenni.

Kiteljesedett az anyaságban

Handa Eszter kommunikációs menedzser kislánya, Nóra tizenöt hónapos. Eszter az anyaságról azt gondolja, hogy egy olyan feladat, amire nem lehet előre felkészülni. Nyilván ilyenkor mindenki kap tanácsokat, illetve ha a környezetében is vannak kisgyermekek, akkor valamennyi tapasztalata is van. A saját gyermek azonban mindig más. Azt tudja csak mondani, amit mindenki mond, és hiába közhely igaznak bizonyul, hogy nagyon nehéz, ugyanakkor nagyon szép része is az ember életének.

Handa Eszter a kislányával, Nórával

Forrás: olvasó

Eszter szerencsésnek érzi magát, mert a várandóssága nagyon simán zajlott, semmi probléma nem volt. Az első évet is nagyon élvezte, ha tehetné, akár örökre otthon maradna. Önmaga és környezete számára is meglepő módon, nagyon könnyedén élte meg az első akadályokat. Nem hiányzik neki az a pörgés, ami a munkájával jár. Az otthonlétet aktív pihenésnek fogja fel, háztartási feladatokkal és a gyermek körüli teendőkkel. Jelenleg sem vágyik vissza még dolgozni. Nóra ügyes, jó baba, csak az alvása nem az igazi. Eszter azt tervezi, hogy a baba két éves koráig biztos, hogy marad a gyermekével otthon. Egyenlőre nem gondolkoznak testvérben, ha mégis lesz, akkor semmiképpen nem szeretne sem túl kis, sem túl nagy korkülönbséget; négy-öt évet tart ideálisnak. Közösségbe jelenleg is járnak a lakóhelyükön, Nyékládházán, ahol Eszter tartja a baba-mama foglalkozásokat. A programon az első és legfontosabb céljuk, hogy a gyermekek már most együtt szocializálódjanak, hiszen nagy valószínűséggel egy bölcsődébe, óvodába járnak majd. Emellett rendszeres résztvevői a miskolci szimfonikusok Ciróka koncertjeinek is többek között. Nincsenek nagy karrier álmai, annak ellenére, hogy régebben énekelt és színpadon is játszott, illetve kommunikációs szakemberként is a nyilvánosság előtt zajlik az élete. Az éneklést szeretné továbbra is csak hobbiként megtartani az életében.

Mit mond a szakember?

Szőllősi Andrea karriertanácsadó szerint érdemes a szülőknek, főleg az édesanyáknak tudatosan felkészülni a munkaerő-piaci visszatérésre. Ha valakinek komoly szándékai vannak a munkaerőpiacon, és lépésről lépésre kívánja a karrierjét felépíteni, azaz tudja, hogy majd mikor, mivel szeretne foglalkozni, akkor fontos a gyermekvállalásra való felkészülés is. A leendő anyukáknak fontos tudniuk, hogy mikor szeretnének kisbabát, milyen háttérországuk van, milyen segítőtársakra számíthatnak, milyen munkáltatók jöhetnek szóba.

Tanácsadóként azt tapasztalja, hogy azok az anyukák, akik felkészültek, és úgy vállaltak egy, két, három gyermeket, nekik sokkal könnyebb is a visszatérés. Sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedés és szakmai előrehaladás szempontjából elengedhetetlen, hogy az édesanyák tudják, hogy mikor, mit szeretnének elérni, milyen ranglétrákat akarnak bejárni, milyen szakmai tudást akarnak megszerezni.

Azt viszont mérlegelni kell, hogy nagyon sok prioritás elvész vagy átalakul, ami előtte fontos volt.

Szőllősi Andrea

Tanácsadóként az ügyfelei zöménél Szőllősi Andrea azt látja, hogy a gyermek születése után az anyaság megélése, az anyai szerepek sokkal fontosabb lesznek, mint az, hogy karrierben gondolkodjon. Az első hat, akár tíz évben az anyai szerep a nők többségénél az első helyen áll.

Arról is mesélt, hogy a munkáltatóknál a vármegyében nagyon vegyes a kép a kisgyermekes munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban. Egyik részünknél nagyon nem megy a ráhangolódás a kisgyermekes anyukákra, és nagyon nem szeretnek velük dolgozni, és vannak, akik abszolút be tudják iktatni a dolgozó- és családbarát intézkedéseket. Ezért is érdemes felkeresni a munkába való visszatérésnél egy karriertanácsadót, mert nemcsak hasznos tanácsokat, tippeket kaphat az anyuka, hanem a szakembernek megvan az a kapcsolatrendszere is, amivel a megfelelő, rugalmas munkaadó megtalálása is könnyebbé válhat.