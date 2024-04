Tóthné Rimaszécsi Zsuzsanna a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettese kérdésünkre elmondta, hogy az ő intézményükben már iskolacsalogató programok során szándéknyilatkozatokat adtak a szülőknek, ezzel felmérve, hogy hány gyermek választja az új tanévben az intézményt.

Az adminisztráció olyan negyedórán át tartott

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A honlapra feltöltöttek minden dokumentumot, ami a beiratkozáshoz szükséges, illetve egy regisztrációs felületet nyitottak meg a számukra időpontkérés gyanánt. Ez meggyorsította a folyamatot, hiszen így időpontra érkeztek a leendő első osztályosok szülei. Fontosnak tartották, hogy egyéni beszélgetés is legyen ezeken az alkalmakon a szülővel és akár a gyermekkel is. Itt lehetőség volt az információk cseréjére és ennek fényében még változtathattak az osztályokba való soroláson is.

Gyors és rugalmas ügyintézés

Nagy Éva a katolikus iskola honlapján tájékozódott a beiratkozással kapcsolatban. Itt youtube videókat is talált az első osztályokat indító tanító nénikről. Sok dokumentációt is feltöltöttek, amit előzetesen is el lehetett olvasni, vagy esetleg kitölteni, kinyomtatni. A beiratkozási adatlapot is megtalálta itt s szülő, amit otthon kitöltött és nem volt vele más dolga, hiszen a helyszínen ki is nyomtatták a számára.

Véleménye szerint nagyban meggyorsított az ügyintézést, hogy egy táblázatban az időpontot is lehetett kérni már hetekkel ezelőtt. Pontosan ezért még a vártnál hamarabb be is hívták a körülbelül tizenöt perces ügyintézésre. Majd ezek után egy személyes elbeszélgetés következett az igazgatóhelyettessel, ami körülbelül tíz percet vett igénybe. Amíg ő az ügyeit intézte, a kisfia egy asztalkánál színezhetett, így elfoglalta magát.

A kislánya is ide jár, második osztályos, így használja és ismeri a KRÉTA rendszert, de most nem élt a rendszer felkínálta előzetes regisztráció lehetőségével. Ennek azonban nem érzi a hiányát, hiszen így is gyors és rugalmas ügyintézésben volt része. Még kell pótolnia egy-két dokumentumot amit később is behozhat, illetve még a férjének is be kell fáradnia valamikor aláírni egy-két adatlapot.

A KRÉTA-t használta, mégis sokat várt

Tamás, aki kislányát, Lillát egy tankerületi iskolába íratta be szeptembertől, kérdésünkre elmondta, hogy a KRÉTA felületen való előzetes regisztráció mellett döntött. Megítélése szerint egy jól érthető és kezelhető felületről van szó. Az adatokat beírva a rendszerbe meggyorsítható a folyamat, hiszen ezeket a személyes ügyintézésnél már csak le kell ellenőrizni. A szülői nyilatkozatokat is érdemes előre otthon kitölteni és feltölteni, mert így szintén hamarabb lehet végezni a folyamattal.

A belépésnek két módja van, a regisztráció illetve az ügyfélkapus belépés. Tamás egyenlőre a másodikat választotta, bár ha a kislány iskolába jár majd, a regisztrációra is szükség lesz, hiszen ez az információs felület, amin a kapcsolattartás történik az iskolával, tanárokkal.

Az iskola kiválasztásánál Tamás nagyon jónak és hasznosnak tartotta azokat az iskolába csalogató programokat, amelyek már akár szeptembertől igénybe vehetők, a nagycsoportos óvodások számára. Számtalan intézményt megismerhettek így ők is és gyermek is, és lehetőség adódott rá, hogy egyéni szimpátia alapján válasszanak intézményt. Így ők végül nem is a lakóhelyük körzetes iskoláját választották, hanem egy másikat.

A KRÉTA-s regisztráció után végül is Tamás párja Andrea ment el a beiratkozásra. Andrea úgy érzi, hogy az előzetes regisztráció nagyban segítette a beiratkozás, folyamatát viszont így is nagyon sokat kellett várni.

Rövid ügyintézés után

Maga az ügyintézés ugyan rövid alig tíz perc volt, hiszen csak egyeztetni kellett de az előtte lévő hat ember nagyon lassan haladt. Ennek akár lehetett az is az oka, hogy a beiratkozók nem készültek a dologra előzetesen, de az is, hogy ebben az iskolában nem volt lehetőség előzetes időpont kérésére.