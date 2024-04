Egy tanulmány felmérése szerint az ADHD-s gyermekek 40%-a kezdett alkoholt fogyasztani 14 éves korban, míg az ADHD diagnózis nélküli gyermekeknél ez az arány csak 22%, tehát a fele volt. Az okot a kutatók a figyelemzavaros emberek viselkedésére, valamint idegrendszeri eltérésekre vezetik vissza.

Alacsony a dopamin szint, kell valami

„ Az ADHD-t (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) a pszichiátriai kórképek közé soroljuk, legfontosabb jellegzetessége, hogy ezeknek a gyerekeknek van egy nagy fokú túlmozgása, figyelmetlensége, szétszórtsága, mozgékonysága és ezek a tulajdonságok mikor már bekerülnek az iskolába, különböző nehézségeket okoz a számukra. A kutatások azt mutatják, hogy Magyarországon a gyermekek körülbelül öt százaléka küzd ezzel a nehézséggel. Fontos megemlíteni, hogy ez nem függ össze azzal, hogy mennyit számítógépeznek a gyerekek, hanem ez egy genetikailag kódolt betegség és ezért nagyon fontos a korai felismerés, hogy később felnőtt korban, ez már ne okozzon nekik problémát” - hívja fel a figyelmünket a pszichológus szakember

A betegségben szenvedők dopamin szintje alacsony. Ez egy boldogsághormon, ami az ideg- és hormonrendszerre is fontos hatást gyakorol. Ez a vegyület felelős az agyunkban a jutalmazásért, ennek köszönhető az elégedettség és az öröm érzéséért. A figyelemzavarral küzdők esetében, mivel a dopaminszintjük alacsony, azt folyamatosan stimulálni, pörgetni kell, pl. állandó mozgással, cukros ételek, kávé vagy energiaital túlzott fogyasztásával, szélsőséges esetekben pedig drogok használatával.

Már magzati korban lehetnek jelek

A betegség tünetei akár már magzati korban megfigyelhetők, hiszen a baba már az anyukája pocakjában többet rugdoshat és mocoroghat. Azt azonban fontosnak tartja hangsúlyozni a szakember, hogy három éves kor, sőt öt éves kor előtt sem diagnosztizálják a betegséget. A szülőknek viszont érdemes a gyermeket megfigyelni, ha szabályokat nagyon nehezen tart be, ha olyan mozgékony hogy még a „falon is csüng”, nehezen köthető le és kevés ideig tartható fent a figyelme, akkor már esetleg lehet gyanakodni.

„ Magyarországon az ADHD diagnosztizálása nagyon gyerekcipőben jár - vallja a pszichológus - ez amiatt van mert nagyon kevés a betegségre specializálódott szakember. Nagyon fontos lenne a korai szűrés, mert ha kapnak ezek a gyerekek úgynevezett multimodális terápiát akkor az ő életük sokkal szervezettebb lesz, élhetőbb lesz és sokkal több sikerélmény éri őket”

Több fejlesztési lehetőség van

„ A gyermekek egyrészt kaphatnak gyógypedagógiai fejlesztést, hogy a koncentrációjuk javuljon, pszichológustól viselkedésterápiás megsegítést illetve pszichiáterek is tudnak felírni nekik különböző gyógyszereket. A szülők a gyógyszeres kezeléstől meg szoktak ijedni, ez általában már az iskolás korban merülhet fel. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a gyógyszerek nem okoznak függőséget. Azzal tisztában kell lenni, hogy a betegséget meggyógyítani úgymond nem lehet, a tünetek viszont a megfelelő terápiával hetven százalékban csökkenthetők.” – hangsúlyozza Bejczi Tímea.

Remény a teljes életre

Megfelelő kezeléssel tehát az ADHD-val is tünetmentesen, harmonikusan lehet élni. A már kisgyermekkorban diagnosztizált és kezelt figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar számos problémától és későbbi veszélytől megkíméli az érintett személyt, annak családját és közvetlen környezetét is. A betegség kezelésére sokáig a gyógyszerszedés volt az egyetlen megoldás. Ma azonban szerencsére már léteznek klinikailag igazolt, gyógyszermentes terápiák is. Megfelelő segítséggel ugyanis nagymértékben javulnak a gyermekek tanulási eredményei, szociális, beilleszkedési, magatartási problémái és interperszonális kapcsolatai is.