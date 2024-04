Televízióval lepték meg csütörtökön délután a MÁON Református Szeretetotthon lakóit a miskolci Rotary Club tagjai. Az adományra maguk a klubtagok gyűjtötték össze a pénzt méghozzá úgy, hogy a miskolci Játékszínbe megtekintették Zemlényi Attila és Kabai Lóránt művéből, a Vasgyári eklógákból készült színházi előadást. A klub tagjai úgy határoztak, hogy a jegyárakat önmaguknak száz százalék felárral „árusítják”, vagyis a fennmaradó összeget az adomány vásárlásra fordítják. dr. Molnár Imre, a miskolci Rotary Club elnöke az átadón elmondta, hogy karácsonyi látogatásuk idején megtapasztalták, hogy a mások számára teljesen triviális szórakoztató, informáló eszközük, egy nagyobb képernyőjű televízió hiányzik a lakóknak.

„Ekkor jött az ötlet, hogy a klubunk szeretne egy ilyet vásárolni, hiszen az itt lakók szórakozását és különböző közösségi programok kiszolgálását is jelenti majd ez az eszköz” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a Rotary elhivatott abban, hogy minden rászorulónak segítsen, és a továbbiakban is igyekeznek segíteni az otthon lakóinak annak érdekében, hogy minél színvonalasabb körülmények között tudjanak boldogulni a hétköznapokban.