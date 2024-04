Miskolc lesz a kortárs tánc központja az elkövetkező napokban: kedden kezdődik, és április 27-ig, szombatig tart a Horizont Kortárs Táncfesztivál, melyet hetedik alkalommal rendez meg a Miskolci Nemzeti Színház.

A fesztivál a hagyományokhoz híven idén is kiállítással indul: Éder Vera és Gálos Mihály Samu fotói a Silent Bodies címet kapta, a Miskolci Balett táncművészei lesznek rajta láthatók, a tárlat megnyitója kedden délután 4 órakor lesz a Nagyszínház emeleti társalgójában.

Héloise francia apátnő és Abélard szerelme

A fesztivál idén is a Miskolci Balett bemutatójával indul. A szerelem hatalma címet kapta a táncelőadás, mely Héloise francia apátnő és Abélard, a messze földön híres tudós pap egymásra találásáról, majd a kor dogmái miatt bekövetkező tragikus elszakítottságáról szól.

Héloise Abélard-ral folytatott levelezése a világirodalom leghíresebb szerelmi vallomásai közé tartozik. Ez a középkori történet tele van érzelmekkel, árulással és sírig tartó ragaszkodással. Az idei évadot a társulat az Anyegin színpadra állításával kezdte, melyben szintén a világirodalom egyik legszebb szerelmi vallomása hangzik el, néhány éve pedig a síron túl is tartó szerelem az Üvöltő szelek előadásban már szintén megjelent a Miskolci Balett repertoárjában. Úgy gondolom, hogy méltón illeszkedik majd a sorba ez a történet is, melynek a premierje a Horizont nyitónapján lesz

– nyilatkozott a darabról a rendező, Kozma Attila.

Ízelítő a nemzetközi és hazai táncéletből

A Miskolci Balett ismét neves koreográfusok, együttesek előadásait hívta meg a miskolci közönség és a látogatók számára. Minden előadás egy-egy érdekes szeletét mutatja meg a nemzetközi és hazai táncéletnek, trendeknek.

A fesztivál vendége lesz például Olaszországból a Toszkán Balett, a társulat Bajadér című előadását láthatja majd a közönség.

Fellép Horváth Renátó táncművész. Lassan öt éve, hogy épp egy miskolci táncpróbája alkalmával egy váratlan betegség következtében nyaktól lefelé egyik napról a másikra lebénult, azóta is kerekesszékhez van kötve. Az ifjú táncművész azonban nem adja fel a küzdelmet, orvosi kezelései mellett pedig a táncszínpadon, táncművészek segítségével meséli el történetét.

Tókos Attila Harangozó Gyula Díjas, Junior Príma Díjas táncost A tatárok Magyarországban című előadás koreográfusaként már megismerhette a miskolci közönség, most pedig táncművészként is láthatják őt a nézők.

A részletes programban többek között a GG Tánc Eger, a Duna Táncműhely, az Artus-Goda Gábor Társulat, Kozma Johanna és Bali Boglárka produkciója látható. A Közép-Európa Táncszínház is Miskolcon vendégeskedik, ők a Kócbaba című gyerekelőadásukat hozzák el, amelyet a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Halász Judit dalai inspiráltak.