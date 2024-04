Hetekkel előrébb jár a természet, mint ilyenkor szokott. Az aranyeső már február végén elkezdett virágozni, aztán jött a nárcisz, a nefelejcs, a napokban már a tulipánok is piroslanak, sárgállanak a kertekben. Virágba borult a legtöbb gyümölcsfa is, sőt, már az orgona is elkezdett virágozni, holott annak csak április legvégén, május elején jön el az ideje, a ballagások és az anyák napja idején. Szépséges a korán jött tavasz, csak nehogy jöjjön még egy fagy!

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.