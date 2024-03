Március 23-án rendezi meg hangversenyét a miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Tagiskolája és a Viva la musica, Diósgyőr Alapítvány. Pataki Gábor intézményigazgató elmondta, a hangversenyt évek óta megtartják.

Immár hagyományosan rendezzük meg ezeket a programokat, bár az első időpontját sajnos nem tudom, de alapítványunk 1995-től segíti a zeneiskolát, így azt gondolom, azóta lehetnek ezek a hangversenyek. Többek között fellépnek a fa- és rézfúvósaink, valamint vonósaink, ütőseink és kórusunk is. Visszatérnek olyan növendékeink, akik már főiskolás hallgatók vagy friss diplomások. Tőlünk egyébként is sokan kerülnek ki például az Operaház énekkarába vagy szólókarriert kezdenek azok mellett, akik tanárnak jönnek vissza hozzánk

– mondta az intézményigazgató, aki hozzátette, a hangversenynek a Zenepalota ad otthont szombaton délután este fél 6-tól.

A vasgyáriakat tanították először

Pataki Gábor elmondta, miért jött létre az iskola. „Az Erkel Ferenc Zeneiskola önálló alapfokú zeneoktatási intézményként alakult meg 1949-ben, Miskolcon elsőként. Ekkor még csak a vasgyári dolgozók gyermekeinek biztosítottak és csak zongora oktatást. A későbbiekben azonban sokat fejlődött, és Diósgyőr felé is nyitottunk. Intézményünkben növendékeink ma már szinte mindegyik hangszert megtanulhatják, amik megtalálhatóak egy szimfonikus zenekarban, sőt, emellett gitár és magánének tanulására is van lehetőség” – mondta az intézményigazgató.

Aki szerint van létjogosultsága a zeneiskolának amellett, hogy ma már szinte mindegyik intézmény viseli az AMI jelölést a neve után, ami azt jelenti, hogy alapfokú művészeti iskola. – A képzésben megtalálható hangszeres tantárgyak csak egy szeletét fedik le a komolyzenei oktatásnak. Például ha egy diák saját iskolájában tanulhat furulyát, ugyanott nincs lehetősége fagottot, klarinétot és szaxofont tanulni. Ezt nálunk azonban megteheti.

Fontos tanév lesz jövőre

Szeptemberben a hetvenötödiket kezdik meg, míg az alapítvány harmincéves lesz, és mindezt méltóképpen meg is ünneplik majd. „Egy jubileumi koncert- és programsorozatot tervezünk, amit hagyományosan a zenei világnap alkalmával, október elsejével nyitunk meg. Alapítónkról, Szűcs Ilonka tanárnőről szerettünk volna elnevezni egy termet a hetvenedik tanévünkben, amit a pandémia teljesen tönkretett. Terveink szerint ezt most pótoljuk egy festménykiállítás mellett” – mondta.

Majd beszélt a különböző korosztályokról. – Jelenleg négyszázötven növendékünk van, akik közül többen középiskolások vagy akár felnőttek, akik gyermekkori álmukat szeretnék megvalósítani. Mert hangszert tanulni bármikor el lehet kezdeni, a törvényi szabályozások erre engedélyt adnak. Ők természetesen tisztában vannak azzal, hogy felnőtt fejjel már nehéz pótolni a kihagyott éveket, és nem tudják felvenni a versenyt azokkal, akik hatéves koruk óta tanulnak játszani hangszeren.

Hol található az Erkel zeneiskola?

A Kiss tábornok utca 57. szám alatt van a tagintézménye a Palóczy utca 4. szám alatt található székhelyintézménynek. „Több helyszínen is jelen vagyunk, hiszen elég sok iskolában van helyben zeneoktatás, mint ahogy erről már korábban esett szó. Ezt a problémát mi is felismertük, ezért vannak kihelyezett osztályaink, ahol a gyerekek megkapják a kötelező szolfézs oktatást, a szülőknek pedig már csak a hangszeres órákra kell behozniuk hozzánk a tanulókat. Ilyen iskolák például a Szent Ferenc, a Szent Imre, a Könyves Kálmán, a Kaffka, a Petőfi és a görögkatolikus a Soltész Nagy Kálmán utcán. Mindig próbálunk eleget tenni az új kéréseknek is, ha lehetőségünk van rá” – mondta Pataki Gábor.