Az Unesco Végrehajtó Testületének a cím elnyerésére irányuló döntését Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, az Unesco Magyar Nemzeti Bizottság állandó szakbizottságaként működő Geopark Magyar Nemzeti Bizottság elnöke jelentette be.

A 2017-ben, négy bükk-vidéki település (Borsodnádasd, Felsőtárkány, Répáshuta és Szomolya) kezdeményezésére, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásában létrejött, 2817 négyzetkilométer kiterjedésű Bükk-vidék Geopark az ország egyik legösszetettebb földtani kifejlődésű területét fedi le, magában foglalva az Upponyi-hegységet és a Bükköt.

A korábban létrejött Bakony-Balaton Geoparkkal és a szlovák-magyar országhatáron átnyúló Novohrad-Nógrád Geoparkkal együtt a három Unesco globális geopark együttesen hazánk területének 7,9 százalékát fedi le, általuk immár az ország 324 települése vesz részt geoparki együttműködésben.

Nemzetközi értékmentés

A geoparkok célja, hogy a helyi közösségekkel együttműködve megőrizzék és bemutassák a földtudományi értékeket, és ráirányítsák a figyelmet Földünk rendkívüli természeti és kulturális változatosságára. A geoparkok fontos szerepet töltenek be a vidéki térségek fejlesztésében a földtudományi értékekre alapuló geoturizmus által. A geoparkokban elsődleges az élő és élettelen természeti értékek megőrzése – ezért megkerülhetetlen szerepet játszanak hazai geoparkjaink működtetésében a nemzeti park igazgatóságok – ugyanakkor a geoparkok nem jelentenek újabb, önálló védettségi kategóriát, létrehozásukkal nem jönnek létre automatikusan újabb védett természeti területek.

A Bükk és az Upponyi-hegység

A Bükk-vidék Unesco Globális Geopark az ország egyik legösszetettebb földtani kifejlődésű területét fedi le, magába foglalva a gyűrt, redős, takarós kifejlődésű Upponyi-hegységet és Bükköt is. Az Upponyi-hegységben tárulnak fel azok a legidősebb kőzetek is, melyek a földtani óidőből, a késő ordovícium időszakából maradtak ránk. A Bükk alaphegységi kőzetei csaknem 150 millió évig tartó szinte folyamatos üledékképződés során keletkeztek. Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű a Bálvány északi oldalában a perm-triász határt bemutató földtani feltárás, amely a perm végi nagy kihalás földtörténeti eseményét rögzíti.

Az Upponyi-hegység is része a területnek. A képen a Lázbérci víztározó

A Bükk hazánknak barlangokban leggazdagabb karsztvidéke, ahol a föld mélye több mint 1150 barlangot rejt, amelyekből számos kiemelkedő régészeti és őslénytani jelentőségű. A karsztos formakincsek mellett vulkáni kőzetek is megjelennek a Bükkalján, miocén korú, heves vulkáni kitörések emlékeit őrizve.