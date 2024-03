Szervét Tibor, a Miskolci Nemzeti Színház művésze március 15-e alkalmából megkapta a Jászai Mari-díjat. Jó alkalom ez a köszöntésre, a beszélgetésre. Ilyenkor szokás nagy interjúkat kérni a művészektől. De ez most elmarad. Szervét Tibor esküszik rá, hogy ő erre nem alkalmas. „Valahogy nincs halottibb műfaj, mint a színész-interjú. Az a sok mondat leírva nélkülem a világon semmit sem mond. Nincs hatóereje. Azt sem hiszem, hogy egyáltalán érdekli az embereket” – így kezdődött Filip Gabriella írása. Az újságíró természetesen máshogyan gondolta, és ebből a lehetetlen helyzetből írt csodás portrét az akkor már Miskolcon is rendkívül népszerű színészről. Idézünk az írásból.

Amikor az 1991-es évad elején Miskolcra szerződött, így mutatkozott be a Színházi Esték című kiadványban: „Születtem, s tanulmányokat folytattam Magyarországon. A főiskolai diplomát 1988-ban vettem át, nagy reményekkel...” Aztán még néhány adat következett addigi szerepeiről, és több szó nem is esett Szervét Tiborról. Felment a függöny és ott állt előttünk Jago. Nem az ördög, hanem az ember, akiben önmagunkra ismerhetünk, de megismerni mégsem tudjuk.

Nem az vagyok, aki vagyok...

Akkor még nem tudtuk, észre sem vettük: cincsizmában jár-kel a színpadon. Azt sem sejtettük, hogy kettős életet él. Este a velencei mór udvarában katonáskodott, de délelőttönként az Orfeumban múlatta az időt. A premieren új táncos-komikust ünnepelt a közönség. Bóni grófként úgy énekelte a Jajcicát, mintha az lenne a testamentuma, hogy halála után beüzenjenek érte a mennybe a cicák.

Szervét Tibor első miskolci évadja során kiderült az is, hogy benne lakozik Ödön von Horváth „örök kispolgárja” is. Ő volt a Mesél a bécsi erdő Alfréd- ja, és a főszerep után szavak nélkül, a „néma” papként mondta el Mascagni Parasztbecsület című operájában, hogy benne van a sóvárgás a tisztaság, a bűntelenség, az isteni tökéletesség iránt. Akkor még nem látszott, hogy milyen hatalmas orra van...

Csak a következő évad elején derült ki, hogy ő Cyrano is. A bátor, a rettenthetetlen, az éles elméjű, a sziporkázó humorú - magányos hős.

De nem sokáig küszködhetünk a könnyeinkkel. Leicesterként már egyáltalán nem tűnt olyan nagyon szép léleknek. Ráadásul nem holmi kisstílű karrieristaként jelenik meg a Schiller-drámában, hanem igazi nagymenő, aki minden helyzetben tudja, hogy „milyenre kell venni a figurát”. Ekkor látszik igazán, hogy mennyire „ügyel a nüanszokra”. Mindig ott van a kezében egy pici óralánc: hol az ujja köré csavarja, hol hirtelen markába zárja, majd unottan egyik tenyeréből a másikba pergeti...

Játszik, ahogy Leicester is Stuart Máriával és Erzsébettel. Játszik Miss Mabel Gibsonnal is, mert megint ő az egyik táncos-komikus. Név szerint Tóni, származását tekintve Slukk úr és Slukkné, az „István főherceg” szálloda tulajdonosnőjének a fia. Mindezek után pedig már azt sem tudtuk, hogy sírjunk-e vagy nevessünk. Mert az történt, hogy az elmúlt esztendőben Estragonnal betértek a kocsmába, hogy itt várjanak Godot-ra. Aki - ahogy ezt Samuel Beckett megírta - azóta sem érkezett meg. De nem csak a szerző, sokkal inkább a közönség akarata miatt. Mert akkora az érdeklődés, hogy még mindig nem tudják levenni a műsorról. A Játékszínben tehát Vladimir, a nagyszínpadon pedig már Hamlet. Abszolút főszerep. Nagyon sokunknak ő marad örökre a dán királyfi.

Ezek voltak Filip Gabriella szavai.