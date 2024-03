„Mindent megtettük annak érdekében, hogy a miskolciak 14 év alatti ingyenes utazása napirendre kerüljön, de a politikai cicaharcok miatt tegnap elbukott a kezdeményezés” – mondta Mokrai Mihály, a miskolci Demokratikus Koalíció (DK) önkormányzati képviselője pénteken tartott sajtótájékoztatóján.

Rámutatott: a napirendi pont alatt azt tapasztalták, hogy a miskolci tömegközlekedés teljes átszervezését szerette volna a városvezetés véghez vinni. Emlékeztetett, a korábbi városvezetési törekvések nem voltak sikeresek. „A közszolgáltatások közül az embereknek a legnagyobb problémája a tömegközlekedéssel van Miskolcon” – hangsúlyozta Mokrai Mihály.

Azt is ismertette, hogy az MSZP-vel közösen módosító javaslatot nyújtottak be, amelyet a többség nem támogatott, így a városvezetés újabb közlekedést célzó átszervezését nem tudták támogatni. „Nem tudtuk azt a politikai felelősséget felvállalni, amelyet egy ilyen volumenű átszervezés hozott volna” – hangsúlyozta. A képviselő arról is beszélt, hogy a tegnapi közgyűlésen hozott „obstrukció” kárvallottjai a miskolciak. „A felelőtlen politikai cicaharc 54240 forintot vesz ki évente minden jogosult család zsebéből” – mutatott rá.

Aláhúzta, hogy a városnak a 14 év alattiak díjmentes közlekedése összesen 20 millió forintjába került volna évente. Szilágyi Szabolcs DK-s önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy szerinte az állami támogatás hiánya miatt hanyatlik a városban a tömegközlekedés.

Mokrai Mihály ismertette, minél hamarabb rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezik. „Ha Veres Pál nem hajlandó magától összehívni a közgyűlést, akkor összegyűjtjük a szükséges aláírást és kikényszerítjük a rendkívüli ülést” – nyomatékosította.

A képviselő felháborítónak tartja, hogy másodrendű állampolgárok lettek a miskolciak, mert az ország más városaiban már bevezették a 14 év alattiaknak az ingyenes tömegközlekedést.

Ismeretes, hogy a csütörtöki közgyűlésen Badány Lajos városüzemeltetésért felelős alpolgármester sürgősséggel terjesztette a miskolci közgyűlés elé a „Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására a közösségi közlekedés minőségének javítását célzó intézkedések bevezetése érdekében” című javaslatot. Az előterjesztés ismertetését követően dr. Simon Gábor, a Velünk a Város frakció vezetője kért szót, és – négy frakciótársa nevében – egy módosító indítványt nyújtott be.

Azt javasolták, hogy az MVK-val kapcsolatos teljes közszolgáltatási szerződésről ne szavazzon a testület, mert azt alaposabban elő kellene készíteni. Nehezményezte, hogy nem tárgyalhatta meg például a közgyűlés jogi bizottsága, de az MVK Zrt. igazgatósága sem foglalt állást az előterjesztés tartalmáról. A 14 év alattiak kedvezményes közlekedése azonban fontos és sürgős döntés, ezért arról mindenképpen voksoljanak. Az is elhangzott, hogy az intézkedéssel évente mintegy 54 ezer forinttal segítenék minden 14 év alatti gyerek családját Miskolcon.

A módosítási javaslattal a Velünk a Város frakció tagjai közül sem mindenki értett egyet. Többek között az előterjesztő Badány Lajos is értetlenségét fejezte ki. A minősített többség szabályai szerint 15 igen voks volt szükséges az elfogadáshoz. Ehelyett azonban mindössze 7-en – köztük a javaslattevők – szavaztak igennel. Egy nem szavazat volt, és összesen tizenheten – köztük a polgármester és az alpolgármesterek, a jobbikos képviselők és a Fidesz, valamint a KDNP frakciók tagjai – tartózkodtak. Ez a javaslat tehát elbukott.

Az eredeti előterjesztés sem járt sokkal jobban. Arra ugyanis 11 képviselő voksolt igennel, 1 nem szavazat volt, és 12 képviselő tartózkodott. Köztük voltak a Fidesz és a KDNP frakció tagjai, akik nem akartak részt venni „a színjátékban”. A sajtótájékoztató után kérdéseket küldtünk a miskolci városháza sajtóosztályának a Kiss Péter vezette közlekedésszervezési osztállyal kapcsolatban, amint válaszolnak közöljük.