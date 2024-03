Magyar Gyula párjával Nyíregyházán töltött négy napot, szabadidejük végén úgy gondolták, még nem mennek haza.

"Útba esett Tarcal és az Áldó Krisztus szobor, amihez feljutva gyönyörű tájat láthat az ember, közben pedig megedzheti az utazásban ellazult izmait is. Megnéztük a bányatavat is, ami igazán látványos a túra közben. Mi itt még nem voltunk, pedig a Zemplénben nagyon sok helyen kirándultunk már. Örülünk annak, hogy végre jó idő van, és jó látni azt is, hogy sokan járnak ide" – mondta a szabadba vágyó kiránduló.

Egy háromgyermekes család is ezt az úticélt választotta.

"Mi Debrecenből jöttünk ide, mert ez a domborulat van a legközelebb – mondta Nagy Ákos, aki arra utalt ezzel, hogy alföldiként még dombot is jólesik látnia. – Minden évben eljövünk ide, már alig vártuk, hogy kimehessünk a szabadba, hogy ilyen jó idő lett."

A babakocsiban ülő kislány élvezte, hogy szülei felváltva tolják, miközben szívesen nézte, ahogyan két bátyja szaladgál a nagy térben.

Miért épp ide legyen a túra?

Volt, aki hite miatt jött. Kovács István és felesége háromszoros nagyszülő lett január 31-én.

"Ekkor született meg két ikerunokánk, sajnos nagyon korán, huszonnyolc hétre. Most azért jöttünk el az Áldó Krisztus szoborhoz, hogy fohászt mondjunk értük, hogy minden rendben legyen életükben. Nézze – mutatta a telefonját –, lefotóztam, hogy kiraktam a nevüket fehér kavicsokból fent a szobornál. Hajdúböszörményiek vagyunk, és sokat járunk kirándulni. Nagyon szeretjük a várakat, így tetszett Regéc és Boldogkőváralja is. Igazából most lesz majd legjobb a túra, mert nagyon melegben már megint nem lehet menni, mint ahogy az elmúlt hideg időkben sem" – mondta Kovács István, aki elárulta, van még egy unokájuk, Regina, akit szintén nagyon szeretnek.