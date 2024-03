Húsvétra 60 forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára

, vagyis a vásárlók az előző évhez képest harmadával olcsóbban juthatnak az ünnepkörhöz tartozó egyik kiemelt alapélelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből. A hazai termelők képesek alkalmazkodni az ilyenkor megnövekvő igényekhez, ennek ellenére célszerű lehet időben, 1-2 héttel húsvét előtt beszerezni a szükséges mennyiséget.

Van kínálat, de nő a kereslet

Piaci körsétánk során meggyőződhettünk az elemzés igazáról, a miskolci Búza téren az S, M, L, XL méretű tojás árai az 50, 60, 70, 90 forintos szinten mozogtak. Nincs árváltozásról szó, körülbelül múlt év novemberében állt be ez az árszint – tudjuk meg a kereskedőktől. Ami újdonság, hogy a keresletnövekedés várhatóan nem jár áremelkedéssel.

Irma néni két tízdarabos tojástartót kért megtölteni átlagos méretű tojással. „Elengedhetetlen egy háztartásban, a süteményhez, de sütve, főzve is rendszeresen fogyasztjuk – avatott be étkezési szokásaikba. – Most elég ennyit elvinni, de még húsvétig »fordulok« majd” – tájékoztatott. Beatrix kislányával érkezett a piacra azzal a nem titkolt céllal, hogy csokoládét és természetesen igazi tojásokat szerezzenek be húsvétra. A kislány most fog megismerkedni a tojás kifúvásának technikájával, és a dekorációhoz készítettek már remek terveket. A festett tojások a húsvéti asztalt fogják díszíteni, de a locsolkodóknak is jut belőle – terveik szerint.

Érdemes előre megvásárolni

Héjja Csaba, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője elmondta:

A takarmányköltségek kedvező alakulása miatt a termelés költségszintje tavalyhoz képest jelentősen mérséklődött, ami a fogyasztói árakban is megjelenik.

Az ünnepet jellemző szezonális keresletnövekedés ellenére idén sem várhatók ellátási problémák, a hazai tojástermelők ekkor is folyamatosan képesek kielégíteni az igények jelentős részét. A hazai önellátottsági szint eléri a 80 százalékot, amit csúcsidőszakokban a kereskedelem importból egészít ki.