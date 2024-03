Az idei tiszaújvárosi Eötvös napokra együtt készültek a gimnazisták, pedagógusok és szülők. Volt, aki szervezett és tervezett, sőt volt, aki vezetői babérokra tört, de senki nem maradt semleges. A helyi gimnazistákról szólt a tavaszi szünet előtti három nap. Múlt hétfőn ők töltötték meg a Derkovits Művelődési Központ színháztermét. Ekkor rendezték meg a már hagyományos „A színpad a Tiéd" tehetségkutató versenyt. Lírai vagy rock, modern és klasszikus, egyéni vagy csapatmunka - írja a tiszaujvaros.hu.

Ő lett a diákigazgató

A paletta nem csak széles, színes is volt. Barátokból zenekarok szerveződtek, és még egy rekordkísérlet is belefért. Szülők, pedagógusok, diáktársak mind visszafojtott lélegzettel nézték végig Dobos Dániel próbálkozását. A cél - amire eddig még senki nem vállalkozott - a Rubik kígyó összerakása volt bekötött szemmel 5 másodpercen belül. A kísérlet természetesen sikerült! Dani 3.6 másodperces rekordot állított föl. A Guinness bizottságnak elküldték a kísérletről készült videókat és fotókat, egyelőre a hitelesítésre várnak. Az Eötvös napok alatt a szerepek is megváltoznak.

A diákigazgató- választást kemény kampány előzte meg. Három osztályból négy jelölt indult a vezetői pozícióért. Idén Pásztor Zalán 11. H osztályos tanuló ülhetett a direktori székbe a diákönkormányzati napon.