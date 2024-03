A teslanauta az a szó, ami minden nyelven érthető. „Ezt választottam magamnak titulusként – mondta Nyers Tamás. – Már hat éve villanyautózom, ez alatt az idő alatt már körülbelül 320 ezer kilométert tettem meg. Eleinte egy Nissant vezettem, aztán azt Teslára cseréltem. A világot még csak két éve járom vele. Saját cégem teszi ezt lehetővé, amivel mezőgazdaságban szolgáltatok, ez pedig időszakos, tehát tavasztól őszig lehet benne dolgozni. Természetesen másik tevékenységet is folytatok, de azt távolról is lehet végezni. Először Vadász Zsolt barátommal indultunk útnak, aki Trabant-expedícióiról híres. Ekkor én már terveztem egy nagyobb utat Közép-Ázsiába. Először azonban Ukrajnát vettük célba, mikor ott elindult a háború: segélyadományt vittünk Kárpátaljára az ottani magyaroknak. A határőröknek annyira érdekes volt a két Trabantból és egy Teslából álló konvojunk, hogy fotókat készítettek rólunk.”

A váratlan helyzetre gyorsan reagált

Adódott egy különös lehetőség.

„Amikor három magyar utazó egy dízel Range Roverrel indult egy egy hónapos túrára Törökországba, Irakba és Iránba, de ott ragadtak, mert meghalt az autójuk motorja – mesélte a teslanauta, aki hozzátette, ha kilencven napon túl marad a jármű, akkor hatezer euró a bírság, egy magyar vállalkozó pedig az autó többszöröséért vállalta, hogy hazahozza azt.

– A legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldásnak az kínálkozott, hogy az itthoni szerelő bontottan megvette a működő motort, amit én vittem el nekik 2640 kilométerre. Ott aztán egy török szerelő beleapplikálta a járműbe, amivel így már haza tudtak jönni. A mi történetünk azonban itt még nem ért véget. Arra gondoltunk, hogy onnan már csak ötszáz kilométer az iraki határ. Fürödtünk az Eufráteszben, megnéztük a Tigrist, visszafelé pedig Erdélyen keresztül jöttünk, medvét testközelből szemlélhettünk az úton, tehát mindenféle élménnyel gazdagodtunk. Ez a hétezer kilométeres túra pedig valódi bemelegítés volt az októberben indulóhoz képest.”

Hirdeti, hogy elektromos autóval is érdemes

Legközelebb tizennyolcezer kilométert tettek meg.

„Ez Közép-Ázsiába vezetett. Amellett, hogy szeretek utazni és szerettem volna eljutni ezekre a helyekre, elsődleges célom éppen az volt, hogy eloszlassam a tévhiteket, amik miatt egyesek Békéscsabára sem mernek elindulni Budapestről az elektromos autóval. Én Teheránban is sikeresen fel tudtam tölteni, mert ott is van töltőállomás, hiába negyven forintba kerül a benzin. Túráimon érintettem Oroszországot, Csecsenföldet, Kazahsztánt, Bajkonurt, az Aral-tó medrét, Örményországot, Grúziát, sőt Afrikát is. Igazándiból ezekre a helyekre el lehet menni, és a legtöbb esetben minimális tervezést igényel. Négy évvel ezelőtt egy kisebb hatótávú autót cseréltem le a jelenlegire. Azzal nem biztos, hogy elindultam volna ekkora utakra, tényleg meg kell gondolni. Oroszországban azonban ellenpéldával találkoztam: egy Szibériában élő orosz utazó éppen a régi autómmal megegyező Nissannal közlekedett Szevasztopolig, ami 4500 kilométerre van az otthonától. Szerintem ehhez már valamiféle mánia kell, hogy az ember erre rávegye magát.”

Kell némi felkészülés

Kis hatótávolságú elektromos autóval nagyon hosszú távokat megtenni már kellő felkészülést igényel. Segítenek a gépek és az emberek is „Véleményem szerint nagyjából már majdnem mindenre alkalmasak a jelenleg kapható villanyautók – mondta Nyers Tamás. – Hallottam, hogy már 2018-ban is volt, aki keresztülszelte Afrikát Nissannal. Ma pedig már vannak olyan applikációk, amik jelzik, hogy a környéken hol találhatóak töltőállomások. Kilencven százalékban előre megtervezem, hogy merre szeretnék menni, ettől függetlenül soknak tűnik az az improvizáció, amikkel az út során szembesülök. Útjaim másik célja, hogy minél több helyi embert megismerjek. Hogyan élnek, mit dolgoznak, mit csinálnak szabadidejükben és miket esznek – ez mind érdekel engem. A hirtelen kialakult »barátságok« miatt sokszor van olyan alkalom, hogy alternatív töltési lehetőségeket veszek igénybe. Ezeket nem lehet betervezni, mert még gondolati szinten sem léteznek a fejemben. Ázsiában ilyen volt például az, amikor háromfázisú ipari csatlakozóról töltöttem az autómat. És ez nemegyszer fordult elő” – mesélte a teslanauta. Nyers Tamás további élményeit egy másik cikkben tesszük közzé.