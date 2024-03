A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Edelényben rendezi jubileumi, zártkörű ünnepi ülését, amelyen többek között megvitatják az eltelt öt évtized eredményeit, és szó esik majd minden bizonnyal az egyesület jövőbeni terveiről is. Az esemény zártkörű, de a tavaszi program további része már a nagyközönség számára is nyitott lesz és számos izgalmas, látványos eseményt kínál.

Madárgyűrűzés a kastélykertben

Az Edelényi kastély kertjében például a mindig népszerű madárgyűrűzésre várja az Egyesület a közönséget. A madárgyűrűzés amellett, hogy rendkívül látványos és kedvelt program, fontos szerepet tölt be a kutatásban is. Ezzel a módszerrel a madarak egyedi jelölést kapnak, amely segítségével a kutatók adatokat kapnak az adott madárfaj vonulási útvonalairól, táplálkozó-, pihenő- és költőterületéről, az egyes egyedek, illetve madárpopulációk életmenetéről, adott madárfajok állományváltozásáról.

Emellett lesz a Kastélysziget Kerti házában zöld játszóház és a gyerekeket madár-, valamint természetismereti játékkal is várják a szervezők. A kastélyba látogatók részletesen megismerhetik a Madárbarát Magyarország Madárbarát kert elnevezésű programját, ehhez kapcsolódóan pedig foglalkoztatón is részt vehetnek.

Barlangmászás gyerekeknek

A Kerti házban tárlat is várja az érdeklődőket, ahol a levegő mellett a föld is megjelenik, hiszen a madarak, valamint a denevérek csodás világa mellett Magyarország békái és hüllői is reflektorfényt kapnak a jeles alkalmon.

A természet ezúttal abszolút házhoz érkezik. Ugyan nem a hegy megy majd Mohamedhez, hanem a barlangi világ érkezik az edelényiekhez a speleoboxnak köszönhetően. A dobozbarlang testközelből mutatja meg a különleges világot, a gyerekek pedig a barlangmászást is kipróbálhatják.

Az ingyenes programok 2024. március 23-án, délelőtt 10 órakor kezdődnek az Edelényi Kastélyszigeten.