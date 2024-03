Sajnos hivatalos ügyben kellett felkeresnem a miskolci Szentpéteri kapui köztemetőt, ahol az ügyintézést megelőzően kicsit meglepő kérdésekkel fogadtak, hogy van-e allergiám, kifogásom a macskákkal szemben. Nem volt, így abban a szerencsében volt részem, hogy az ügyintéző hölgyek mellett Hamvas, a temető házimacskája is foglalkozott velem.

Házi kedvenc

Megtudtam az állatkórházból kismacskaként került az intézménybe a fekete, ám fehér alszőrzettel rendelkező állat, amely jelenleg 5-6 éves korban lehet. A terápiát a macska teljes relaxációja jelentette, az asztalon kinyúlva mennyei nyugalomban követte végig az eseményeket.

- A gyászolók gyakran simogatják, így oldja a feszültséget. A kollégák is szeretik, mindenki a sajátjának érzi, etetik, kényeztetik. Természetesen van oltása és hivatalos egészségkönyve – mondta el Rab Andrea. A temetési szertartásokat is figyelemmel kíséri, diszkréten a távolból „fejezi ki részvétét” nem zavarva a ceremóniát – tette hozzá Koleszárné Demeter Beatrix. Volt olyan esetünk is, amikor egy idős, szigorú hölgy a családjával érkezett ügyintézésre – meséli Józsa István, a Temetőgondnokság vezetője – előre kikötve, hogy mindenben ő fog dönteni. Meglátva a macskát azonban azonnal ölbe vette – jelezve, hogy ért hozzá, otthon is van neki három – és minden másról elfeledkezett. A temetői ügyekről csak annyit jegyzett meg rokonainak: „Intézzétek!”