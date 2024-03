A Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Technikum – a tavalyi olaszországi után - ismét nyertes szakmai mobilitás programot tudhat maga mögött. Tizenkét diák három kísérő tanárral 23 napot töltött a spanyolországi Córdoba városában 2024. január 12. és február 3. között. A diákok négy cégnél két műszakban töltötték a tartalmas szakmai gyakorlati idejüket – tájékoztatta a tantestületet prezentációjában Gallai Judit az Erasmus programnak a projektkordinátora.

Nagy volt az érdeklődés

Fotó: Bujdos Tibor

Fontos a nyelvtudás

Kiválasztásuknál fontos szempont volt a szakmai tudás, kompetenciák és motiváltság mellett idegen nyelvi tudások és kommunikációs készségük is. A program célja pedig az, hogy új, frissített szakmai tudást kapjanak, megismerkedhessenek nemzetközi módszerekkel, tapasztalatot szerezzenek és szakmai kapcsolatokat is tudjanak építeni – fejtette ki a tanárnő.

Diákjainkat a cégeknél bevonták a gyártási folyamatokba, önállóan dolgozhattak és végezhettek szakmai feladatokat: előgyártmány előállítása, alkatrész gyártása, szerelés, az elkészült végtermékek tesztelése. A gyártásnál volt alkalmuk CNC megmunkálóközpontokat, lézervágógépeket, élhajlító gépeket használni. A szakmai gyakorlat mellett maradt idő a kikapcsolódásra is. Bejártuk Córdoba városát, megmásztuk a harangtornyot és a különleges mecsetet, a Mesquitat is megcsodáltuk. Egész napos program keretében ellátogattunk Sevillába, valamint megnéztük Ronda és Setenil városkáját, melyek közül az első a sziklákra, míg utóbbi a sziklába épült. Almódovár várát is megmásztuk, mely a Trónok harca film néhány jelentében is helyszínként szerepel. Interkulturális programokon macedón és szlovén diákokkal töltöttük a péntek délutánokat ezzel is bővítve kapcsolat rendszerünket. Nem annyira szakmai, de különlegesség volt, hogy a csoport egy része ellátogatott egy igazi spanyol – igaz harmadosztályú – focimeccsre, ahol fergeteges szurkolásnak lehettek részesei – idézte fel a pedagógus.