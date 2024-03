Kiöltözött diákok sétáltak kifelé az iskolából hétfőn a délelőtt folyamán, de bőven maradtak még bent is. Mind nyolcadik évfolyamos volt, akik újabb vizsgához érkeztek életükben: a középiskolai szóbeli felvételihez. Madarász Péter, az iskola igazgatója elmondta, hétfőn a négy- vagy ötosztályos képzésekre jelentkezők tettek tanúbizonyságot tudásukról.

– Pénteken a nyolcosztályosba felvételiztek a diákok, 116-an. A rövidebb képzésnél öt különböző szakra lehetett jelentkezni: mintegy 60-an angol nyelvi előkészítőre, 50-en spanyol kéttanítási nyelvűre, 35-en matematika tagozatra és 30-an biológiára jöttek. A legtöbben pedig angol kéttanítási nyelvű képzésre jelentkeztek, ez több mint 70 fő. A Herman Ottó Gimnáziumba általában a jól felkészült diákok adják be a jelentkezésüket, mert tudják, hogy itt magas a követelményszint. A központi írásbeli eredménye meghatározza a felvételi esélyeket. Örömünkre szolgál, hogy hiába nem magas a jelentkezők száma, mégis jó pontszámokkal és előélettel rendelkeznek az ide jelentkezők. Változó, hogy mely általános iskolából érkeznek, a kicsik elsősorban a miskolciakból, de a nyolcadikosok főként a környező településekről. Az sem jellemző, hogy állami vagy egyházi fenntartású intézményekből jönnek, mert ez is vegyes – mondta az igazgató.

Nem izgultak

Bronger Lilla úgy érezte, amennyire lehetett, felkészült a felvételire.

„Már szeptember óta erre koncentrálok, felkészítőre is jártam ide, mert mindenféleképpen a Hermanba szeretnék bekerülni. Ezért is jelöltem meg három szakot itt. Persze beadtam még két iskolába a jelentkezésemet, mert azt javasolták tanáraim, hogy ne tegyek fel mindent egy lapra. Kéttanítási nyelvűbe szeretnék járni, hiszen Tapolcán, az általános iskolámban is ilyen tagozaton tanulok. Egyáltalán nem zavarna az sem, ha öt éven keresztül lennék hermanos, már ha a nyelvi előkészítőre vennének fel” – mondta.

Eleve jó tanulók

Rentkó Botond csak egy egészséges drukkot érzett magában.

„Januártól készülök a szóbeli felvételire, úgyhogy annyira nem izgulok. Mindenképpen szeretnék megtanulni spanyolul, ez a nyelv nagyon tetszik nekem. Az nem áll tőlem távol, hogy két különböző nyelven hallgassam az órákat, mert a Jókaiban is ezt teszem. Jól tanulok ott is, még versenyeken is voltam, igaz, nem sokra jelentkeztem. A Hermanban három szakot jelöltem meg, ahova felvételizek, majd a rangsorban egy másik iskola is szerepel, de csakis a Herman után” – mondta a felvételiző.

Remélhetőleg nem csalódnak

A jelentkezők tehát még ilyenkor sem biztos, hogy azt az intézményt választják, ahol felvételiztek. Madarász Péter igazgató elmondta, a rangsorról ők nem tudnak.

„Mindez majd csak április végén derül ki. Várjuk azokat, akik végül hozzánk jönnek, reméljük, megfelelő képzést adhatunk nekik, és nem fognak csalódni iskolánkban” – mondta el az igazgató, aki hozzátette, szerteágazó, hogy mely egyetemekre mennek tovább tőlük diákjaik. – A műszaki, az orvosi, a jogi és a közgazdasági pálya meghatározó irány. Budapest vonzása nagyon erős, ezért a Miskolci Egyetem népszerűségét próbáljuk emelni tanulóink körében. Én személy szerint azt gondolom, jó, ha helyben maradnak az alap képzésre, aztán majd látnak világot a mesteren.