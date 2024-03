Tavaszi csinosítást végeztek a Szinva partján Diósgyőrben Dr. Korányi Mariann természetgyógyász és alternatív mozgásterapeuta vezénylésével. A szervezőtől megtudtuk, a terület elhanyagolt volt régebben. „Már korábban kigondoltam, hogy milyen jó lenne egy közösségi mozgásteret kialakítani a helyszínen” – mondta. Rámutatott: szakemberek is eljöttek felmérni a terepet, és elmondták, hogy a „fogadj örökbe” program keretében több lehetőségem lenne a terület rendbetartására. Ennek apropóján vasárnap egy közösségi rendrakást szervezett a természetgyógyász, amelyen lelkes segítők tették rendbe a területet. Azt is elárulta, hogy hamarosan újabb padokat is kihelyeznek a térre.

Hatékony módszer

A szakember arról is beszélt portálunknak, hogy az emberiség évezredek óta szoros kapcsolatban áll a természettel. „A modern élet gyakran elidegenít minket a természeti környezettől, ám egyre többen fedezik fel újra a kertészkedés és a természet gyógyító erejét. Nem csupán hobbi, hanem hatékony eszköz is lehet a mentális egészségünk megőrzésében és javításában” – mondta. Rámutatott: a kertészkedés nem csupán a virágok ültetését vagy a gyümölcsfák gondozását jelenti.

„Ez az egyszerű tevékenység egyfajta terápia is lehet, amely segít az embernek megtalálni a harmóniát a körülötte lévő természettel és önmagával”

– hangsúlyozta.

Csökkenti a stresszt

Az egyik legfontosabb hatás, amit a kertészkedés gyakorol az emberekre, az a stressz csökkentése.

„A zöld növények közelsége és a friss levegőn való tartózkodás megnyugtató hatással van az idegrendszerre. A kertben eltöltött idő segít kikapcsolódni a mindennapi problémákból, és lehetőséget teremt arra, hogy az ember a jelen pillanatban éljen”

– mondta. Arról is beszélt, hogy a kertészkedés boldogságérzetet is kelt.

„A növények gondozása és a virágok lassú növekedése örömmel tölti el az embert, és hozzájárul a pozitív életérzéshez. A kertésznek lehetősége van a természet szépségeinek megfigyelésére és élvezetére,ezek is feltöltődést és örömöt jelentenek”

– húzta alá.

A természet közelsége gyógyír

Emellett a kertészkedésnek az önértékelésre is pozitív hatása van. A növények gondozása és a kert ápolása olyan kézzelfogható eredményekhez vezet véleménye szerint, amelyek megerősítik az emberben az önbizalmat és az érzést, hogy képesek vagyunk kontrollálni környezetünket és befolyásolni a dolgok alakulását. A kertészeti tevékenységek emellett lehetőséget kínálnak a kapcsolatteremtésre is. A közösségi kertekben vagy akár saját kertjükben az emberek találkozhatnak másokkal, megoszthatják tapasztalataikat és ötleteiket, és együtt dolgozhatnak a közös célokért, de segíthet az embereknek az elmélyülésben és a meditatív állapot elérésében.