Bronz szobrok, gobelin képek és retro fém reklámtáblák, de kézműves sajtok, lekvárok és bőrövek is gazdára találhattak a Tokaji ZSIBongás régiségpiac és zsibvásáron. A Tokaj Kincsei Egyesület elnöke, Kerekes Sándor elmondta, már harmadik alkalommal szervezik meg az eseményt, amit hagyományteremtő és közösségépítő céllal hoztak létre.

"Először novemberben, majd januárban tartottuk meg a régiségvásárt. Egyesületünket 2017-ben alapítottuk, évente kétszer szervezünk nagy kirakodó vásárt, mi jártunk el az I love Tokaj felirat megvalósulásában is, de tettünk ki hét padot és több mint tíz hulladékgyűjtőt a Tisza-parton kirándulók kényelmére a sétányra, ami egészen az öreg Vackorig ér. Tokaj híres fájához táblát is tervezünk. Hétvégente kis koncerteket szervezünk Tokaj Live néven, de hozzánk kötődik a tavalyi Tokaji Pezsgés, ami nagyon jól sikerült, éppúgy, mint a Tokaji Utcazenei Fesztivál, ami idén szeptember 13-15-ig lesz" – sorolta tevékenységeiket az elnök, aki hozzátette, már készülnek az utcanévtáblák is az egyesület segítségével a városban.

A környékről is jöttek

Harmincöt éven át tanított az iskolában Tóth Ferenc, aki elmondta, azért örül a vásár ötletének és megvalósításának, mert megmozdulnak a környékbeli emberek.

"Március még nem turistaszezon, mert nincs jó idő, a vendéglátásban ezt nevezik holt időnek. De a vásár hatására remélhetőleg a vendéglátóhelyek is szert tehetnek bevételre, hiszen akik ide ellátogatnak, azok megesznek, megisznak valamit a településen. Nem beszélve arról, hogy magában a vásárban is találhatnak olyan tárgyat, ami máshol nincsen" – mondta Tóth Ferenc.

Rácz Evelin édesapjával jött ki a vásárra, festményt, kerámiát, szőnyeget, főleg régiségeket adnak el.

"Régi használati tárgyakat, szitát, mosófát is árulunk. Most vagyunk Tokajban először, mert eddig Debrecenbe és Miskolcra jártunk hajdúnánásiként" – mondta.

Tokaj felfutóban van

Kováchné Szabados Ildikó árus Sátoraljaújhelyről és Hercegkútról hozott kézműves termékeket.

"A tokaji hegyvidék az aszú bölcsője, ennek megfelelően tokaji alapborokból készítünk borlekvárokat: furmintból, hárslevelűből és sárgamuskotályból. Rák Gergely pincészetével dolgozunk. Azt vallom, hogy amiket gyermekkorban megkóstolunk, azokat az ízeket felnőttként is keressük majd. A mustméz egy ősi receptúra szerint készül, a törökök hozták be Magyarországra cukorpótlónak. Birsalmával kell besűríteni, és nagyon egészséges: kálciumban, magnéziumban és vasban gazdag. Sárgamuskotály must is található termékeink között, ez tartósítószer-mentes, pasztörizált. Szeretik a vásárlók, hogy megkóstolhatják termékeinket, vissza-visszatérnek. Ezek a lekvárok kiválóan feldobnak egy egyszerű túrós palacsintát is, a gourmet-k pedig akár húsokhoz is használhatják. A tokaji aszú különleges kiegészítője a liba- és a kacsamájnak. Úgy érzékeljük, hogy Tokaj felfutóban van, jól megszervezik a különböző vásárokat, de járunk Miskolcra és Debrecenbe is" – mondta az árus.

Gyűjtők és nézelődők is jöttek

Kántor Mihály feleségével érkezett a vásárra Kállósemjénből.

"Rövid nadrágot vettünk eddig, mert az is kapható volt itt, és kell a kerti munkához. A régiségek között legtöbbször csak szétnézünk, mert nagyon drágák. Inkább csak apró csecsebecséket szoktunk megvenni, pedig nagyon szép dolgokat árulnak. A mi településünkön is szokott lenni régiségvásár minden hónap második vasárnapján" – mondta, majd csendesen hozzátette, "az nagyobb".

Nagy Zsuzsa is párjával jött ki, azt mondta, főleg nézelődnek most még. "Ez nagyon jó időtöltés. Egy ismerősünktől hallottuk, hogy itt is tartanak ma vásárt, mi Nyírbogdányból érkeztünk, de úgy látom, fél Nyíregyháza itt van – nevetett, majd elmondta, már nagyon sok mindenük van otthon, amiket ilyen helyeken vásároltak. – Nagyon szeretjük a retrót, így mindenféle régiség érdekel minket."