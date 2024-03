Megszámlálhatatlan RC autó egymás mellé sorakoztatva és indulásra várva, lelkes felnőttek és rohangáló gyerekek látványa fogadta azokat, akik a rendezvényre kilátogattak. Meglepetésünkre nemcsak férfiak, hanem hölgyek is érdeklődtek minden korosztályból.

Egy büszkeség

Fotó: Vajda János

Verner Zsoltné a férje által került be a csapatba, hiszen elsősorban az ő hobbija a modell autók gyűjtése. Nevetve mondja, hogy számtalan autó és alkatrész van már otthon. Nőként is érdekes és izgalmas tevékenységnek tartja azonban, ezért szívesen követi férjét. Úgy gondolja, hogy nagyon látványos, hogy patakban, dimben-dombon, különböző nehézségű útszakaszokon ezeket a járműveket tulajdonképpen ugyanúgy lehet vezetni, mint egy nagy autót. Keresztlányuk és keresztfiuk is rajong már a modellekért, ezért garantált az utánpótlás. Véleménye szerint nagy élvezet az a gyerekeknek, hogy hatalmat kapnak egy autó felett.

Egy gyerekmosoly mindent megér

Korpás Péter, a Miskolci Modellautósok szervezetének egyik tagja és a verseny szervezője kérdésünkre elmondja, hogy a decemberi rendezvényük nagy sikerén felbuzdulva gondolták úgy, hogy a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva is rendeznek egy ilyen eseményt.

Legfontosabb céljuk, hogy a gyermekeket a virtuális világból kicsit kimozdítsák.

Húsvét alkalmából tojáskeresést szerveztek, amelyekben a gyerekek a támogatóknak köszönhetően ajándékokat találtak, illetve az RC járműveket is kipróbálhatták, interaktív formában. Egy elkerített részen tartottak bemutatót, illetve egy triálpályát is felépítettek, ahol ügyességi versenyek zajlottak.

A szervező kiemelte, hogy minden eseményük ingyenes és regisztrációmentes, legfontosabb céljuk, hogy a rendezvény végén a gyerekek mosollyal az arcukon távozzanak.