Raymond Lardellier, az Alliance Française Intézet miskolci igazgatója a közelmúltban töltötte be 70. életévét, és bizony már azt is elmondhatja magáról, hogy igazi miskolci, hiszen élete nagyobbik részét töltötte el a városban. Úgy is szokták emlegetni, hogy ő a legfranciább miskolci, avagy a legmiskolcibb francia. A Miskolc Aktuál podcastban Szaniszló Bálint beszélget „Miskolc franciájával” a városhoz való kötődésről, az itt található, az ide érkező idegeneknek bemutatható természeti és társadalmi értékekről. Szó esik Raymond szíve csücskéről, a perecesi kiskertről, ahol napjai munkán kívüli részét tölti.

A beszélgetés kedd este 8 órától hallgatható meg a Borsod Online-on.

